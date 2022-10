Indoor tennishal KTC Issera in Nieuwpoort opent pas op zaterdag 15 oktober

Op 1 oktober zou normaal de opening van de langverwachte indoor tennishal plaatsvinden in Nieuwpoort, maar door problemen met de tennisvloer liep het project wat vertraging op.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Volgens voorzitter Guy Louis van KTC Issera ligt de nieuwe deadline op 15 oktober 2022. “Dit ambitieus project had al wat voeten in de aarde. Met verenigde krachten en vele uren vrijwilligerswerk leek het erop dat we de deadline van 1 oktober gingen halen, tot we begin vorige week geconfronteerd werden met een vertraging bij de aanleg van de terreinen. En laat dit nu juist een van de belangrijkste elementen zijn van onze indoorhal. De kwaliteit van de tennisvloer hangt in grote mate af van de droogtijd tussen de verschillende lagen. Tijd die we door een inschattingsfout niet meer hadden, wat dus voor vertraging heeft gezorgd. Dit slechte nieuws trof ons allen en we hadden nooit gedacht dat we in deze fase nog te maken gingen krijgen met dergelijke tegenslag. Het is evident dat we onze leden de beste kwaliteit willen aanbieden. De aannemer is reeds gestart, maar toch zijn we genoodzaakt om de startdatum te verplaatsen naar zaterdag 15 oktober 2022.”

Het clubhuis blijft geopend tot de volledige indoorhal in gebruik genomen kan worden. De opening van het nieuwe clubhuis is voorzien midden november. (PG/foto IV)