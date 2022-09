Indoor Lekker Westhoeks lokt volk: “Hopelijk volgend jaar weer de gezelligheid van Grote Markt”

Bieren, picon, tuinsappen en streekproducten proeven konden afgelopen weekend tijdens Lekker Westhoeks in Poperinge. Dit jaar werd het geen samenkomst in openlucht, maar een indoor evenement georganiseerd in zaal Maeke-Blyde. Een andere belevenis, maar daarvoor niet minder lekker.

Lekker Westhoeks tovert jaarlijks de Grote Markt om tot een streekproductenmarkt en bierdorp. Het evenement is ondertussen ook een gekend begrip bij heel wat streekgenoten. Op de bierkaart stonden meer dan dertig soorten bieren. Alle bieren dragen het label ‘Belgian Beer’, wat betekent dat ze voor minimum met 50 % Belgische hop vervaardigd zijn. Ook picon, biologische tuinsappen, zelfgemaakte cola, wijnen uit Heuvelland, lokale gins of cocktails op basis van hopscheuten konden geproefd worden. Foodtrucks serveerden ‘Lekker Westhoeks’-gerechten.

Weersvoorspelling

Het Poperingse stadsbestuur besloot door slechte weersvoorspelling om het evenement indoor te laten plaatsvinden. Zaal Maeke-Blyde fungeerde als nieuwe locatie. De programmatie van Septemberfest op de Vroonhofsite werd volledig geannuleerd. “Het college van burgemeester en schepenen heeft na intern overleg – met het oog op veiligheid voor medewerkers en bezoekers – twee beslissingen genomen. Septemberfest gaat helemaal niet door. Tickethouders worden eerstdaags persoonlijk op de hoogte gebracht”, communiceerde het stadsbestuur over de wijzigingen.

Gezelligheid

Alle brouwers en streekproducenten kregen een plekje in zaal Maeke-Blyde. Nieuw dit jaar zou een verrassingspodium in het midden van de markt worden. Ook het podium werd meegenomen naar binnen. Het programma van Lekker Westhoeks bleef onveranderd. Zo stond op vrijdag een Afterwork Special en zondagnamiddag een verrassingsoptreden gepland. “Het evenement naar binnen verhuizen is een mooie noodoplossing. Vrijdag was er veel regen en dat zou er al voor gezorgd hebben dat het evenement een slechte start kende. Dit jaar zijn er wel opmerkelijk veel meer nieuwsgierigen die een kijkje komen nemen en niet komen proeven”, zegt bierkenner Kristel Logie die de bieren van Brouwerij De Poes aan de man bracht. Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw de sfeer en gezelligheid van Grote Markt proeven.”

Zondagnamiddag stond een verrassingsoptreden op Lekker Westhoek gepland. © Laurie Bailliu

Alle brouwers en streekproducenten kregen dit jaar een plekje in zaal Maeke-Blyde. © Laurie Bailliu