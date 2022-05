Indodorp lokt 2.000 bezoekers naar Ink-Town Tattoo Convention in Kortrijk

Meer dan 2.000 liefhebbers van inkt en lichaamskunst zakten afgelopen weekend af naar Kortrijk Xpo, waar de Ink-Town tattoo convention hen met open armen wist te verwelkomen. 122 kunstenaars toonden er het beste van zichzelf, waar vooral de Indonesische artiesten de absolute blikvangers waren.

België, Frankrijk, Duitsland tot zelfs de andere kant van de wereld. De oproep van organisatrice Cindy Frey, zelf een boegbeeld van de tattoo-industrie, naar haar collega’s viel alvast niet in dovemansoren. Allen tekenden ze present voor een nieuwe editie van Ink-Town, een showcase waar artiesten de bezoekers van hun talenten kunnen overtuigen.

Van hyperrealistische portretten tot gedetailleerde patronen en zelfs creatieve interpretaties van bekende Disneyfiguurtjes, Ink-Town toonde anno 2022 aan dat de tattoo-industrie zich heeft weten te ontplooien als een volwaardige tak van de artistieke wereld.

Eeuwenoude techniek

Vooral het Indonesische dorp kon op heel wat belangstelling rekenen. Topartiest Durga Tattoo demonstreerde er de eeuwenoude techniek van de hand tapped tattoos, waarbij er geen enkele machine wordt gebruikt. Kortrijkzaan Steve Carette was één van de gelukkigen die zich op die manier van een nieuw stukje inkt kon laten voorzien. “Het ziet er pijnlijk uit, vooral als je ziet hoe ze met een klein hamertje op die naald kloppen, maar vreemd genoeg voel je het heel wat minder dan wanneer je in onze contreien een tattoo zou laten zetten.”

Trots, met een tikkeltje emotie, toont hij zijn nieuwste aanwinst. “Ze trekken de huid niet open, maar zetten punt per punt, waardoor het heel zacht aanvoelt. Vreemd genoeg krijg je hierdoor ook een zekere band met de artiest, waardoor de ervaring erg intiem aanvoelt.”

Beste werk

Tussen de exposanten kon ook Tattoo Eddy op de nodige interesse rekenen. Eddy Vercaemere kan zich zonder schroom bij de club van de Kortrijkse tattooveteranen rekenen en bouwde een indrukwekkende carrière uit. “Het is niet alleen belangrijk dat dergelijke conventies worden georganiseerd, het is voor artiesten uit de streek ook belangrijk hier aanwezig te zijn”, verklaarde hij met tattoomachine in de hand. “Vroeger waren er in Kortrijk een handvol artiesten en mensen wisten ons steeds te vinden. Nu kun je de artiesten op één hand niet meer tellen. Klanten vinden ons dus moeilijker, maar vergeten ook veel sneller. Tijdens dergelijke weekends kunnen we dan ook het geheugen even gaan opfrissen en meteen ook ons beste werk gaan tonen.”