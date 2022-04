Indische ambassade herdenkt slachtoffers WOI in Poperinge

India is dit jaar 75 jaar onafhankelijk. De ambassade van India bezoekt daarom op donderdag 28 april de begraafplaatsen waar Indische soldaten rusten die in België vochten en sneuvelden, onder meer in Poperinge.

“Op verschillende begraafplaatsen in de Westhoek, waaronder Grootebeek British Cemetery, Nine Elms Military Cemetery en Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge legt een Indiase militaire attaché kransen neer”, zegt de Poperingse schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Iedereen welkom

Iedereen is welkom op dit herdenkingsmoment. Om 11.25 uur aan het Grootebeek British Cemetry, Vlameringseweg 28; om 11.45 uur aan het Nine Elms Cemetery, Helleketelweg en om 12.10 uur aan het Lijssenthoek Military Cemetry, Boescheepseweg 37.