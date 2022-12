Indigo zingt benefiet ten voordele van De Warmste Week

Op zondag 11 december om 14 uur organiseert Krista Roelens, samen met haar groepje Indigo, een benefietoptreden in ’t Ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3 ten voordele van De Warmste Week van Studio Kontrabas.

Al vele jaren steekt Krista van dagbladhandel Clip in de Bruggestraat muzikale shows in elkaar, die ze met haar groepje Indigo brengt ter animatie voor verenigingen en senioren. Samen met haar zus Nadine uit Hooglede en muzikant Noël Pollet uit Izegem verzorgde ze in het verleden al de muzikale animatie in tientallen verenigingen in Vlaanderen met een show rond het thema Muzikale Reis rond de Wereld. De voorbije maanden werd er druk gerepeteerd, werden er kostuums uitgezocht en decorstukken gemaakt voor een vierde show Ter land, ter zee en in de lucht. De try-out van deze splinternieuwe show wordt gekoppeld aan de acties van Music for Life. Net als in 2019 stelt Indigo de show voor in ’t Ontmoetingscentrum ten voordele van de goede doelen van Studio Kontrabas. Dit jaar zijn dat het Kinderkankerfonds en de Voedselbank West-Vlaanderen.

Nostalgische show

De senioren – en iedereen die Indigo wel eens aan het werk wil zien – worden vergast op een leuke zondagnamiddag met koffietafel, bar én een nostalgische show met muziek van de jaren zeventig tot nu. Krista hoopt opnieuw een dikke cheque te mogen overhandigen op de slotmanifestatie van De Warmste Week op zondag 18 december in de voormalige weverij Schotte in de Nieuwstraat.

(Patrick D.)

Eén toegangskaart kost 10 uur, inclusief koffie en taart. Vooraf inschrijven is verplicht op 0498 12 13 18 of in dagbladhandel Clip in de Bruggestr.53.