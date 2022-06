Inclusieve projecten Lizette en Lucien uit Oostende stappen in huwelijksbootje

Lizette en Lucien uit Oostende zijn getrouwd. Niet echt natuurlijk. Het gaat immers om Soup & Lunch Bar Lizette, een inclusief project waar mensen met een verstandelijke beperking aan het werk zijn, en Lucien, eenzelfde project, maar dan met pasta’s en slaatjes. Het huwelijk werd vrijdag op een ludieke manier voltrokken.

Ruim twee jaar geleden opende Lizette de deuren in de Christinastraat. Het initiatief kwam van vzw Duinhelm, een centrum voor begeleiding van voornamelijk personen met een verstandelijke beperking. In Lizette kan je tomatensoep met balletjes, soep van de dag of een belegde boterham eten. Zowel in de keuken als in de zaal zijn mensen met een beperking aan het werk.

Schot in de roos

Op 18 juni 2020 openden de Oostendenaars de ogen met de boodschap Lizette heeft een lief. Het opschrift was te zien in haast elke straat en elke publieke plaats. Op sociale media werden vragen gesteld, tot er duidelijkheid kwam. Lucien, hetzelfde concept, maar dan met pasta’s en slaatjes, opende vlak ernaast de deur.

“Het was een schot in de roos”, zegt directeur van vzw Duinhelm, Saskia Verelst. “We hebben op die manier kunnen tonen aan de bewoners van Duinhelm, maar ook aan de toeristen en de inwoners van de stad, dat mensen met een beperking wel degelijk een rol kunnen vervullen binnen de maatschappij.” Het lief van Lizette was bekend.

Huwelijksbootje

Twee jaar na hun ontluikende liefde was het tijd om een stap verder te gaan. Vrijdag stapten Lucien en zijn Lizette op een ludieke manier in het huwelijksbootje. Het huwelijk werd voltrokken door burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), schepen Bart Plasschaert (CD&V) en schepen Hina Bhatti (Open VLD).