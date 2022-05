Inclusief project start in Veurne, Campus Engineering is hoofdcoördinator

In aanwezigheid van leerlingen van scholen uit Griekenland, Italië, Slovenië, Zweden en dove en blinde studenten uit Portugal gaf Campus Engineering Veurne in Furnevent de technologische kick-off van een bijzonder project. Men wil iedereen bewustmaken van de problemen waarmee mensen met een beperking elke dag geconfronteerd worden.

Leerkrachten Filip Robyn en Lut Hoornaert zijn de coördinerende touwtrekkers van het project ‘How special are your needs? Can we help? STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) for an inclusive Europe’.

De focus ligt op bewustmaking van de problemen waarmee mensen met een beperking elke dag geconfronteerd worden. Bij het project zijn blinde en dove leerlingen uit Portugal actief betrokken, die tijdens de projectweek verbleven bij Veurnse gastgezinnen.

Filip Robyn legt uit: “Onze school is hoofdcoördinator van het hele project, dat is op te delen in een sociaal en technologisch luik. Het sociale luik, geleid vanuit de Zweedse partnerschool, focust op bewustwording en bestudeert de mate waarin de maatschappij via wet- en regelgeving rekening houdt met mensen met beperkingen. Onze school leidt het technologische luik, voornamelijk vanuit de afdeling industriële wetenschappen.

Wandeling

Eerder werd al een pilootproject opgestart onder de vleugels van de Provincie West-Vlaanderen waarbij we, in overleg met Stad Veurne, een 2,5 kilometer lange wandeling realiseren voor mensen met beperkingen – rolstoel, blind of doof – in Veurne. Onderweg komen ook gezinnen met kinderen met een beperking aan hun trekken, met een schuifpuzzel en een Dokter Bibberspel rond de vroegere Vaubanvestingen. Die wandeling is nu een doelstelling geworden voor alle scholen en steden in het project.”

“Voor een tweede technologische doelstelling – een app ontwerpen waarmee steden hun ‘beperkingenvriendelijkheid’ kunnen testen – deden leerlingen al basisonderzoek door de Veurnse winkels op te meten op rolstoelvriendelijkheid.”

“In deze projectweek was alles dan ook toegespitst op de projectdoelstelingen: sporten uit de Paralympics, brainstormactiviteiten om de toekomstige technologische doelstellingen te bepalen met kleinere projecten die oplossingen bieden voor dagdagelijkse problemen van blinden en doven, workshops waaronder een film maken rond video’s met gebarentaal, 3D-modellen voor blinden, stadsonderzoek voor de app om als blinde je weg te vinden door het stadscentrum, een aandenken aan de meeting maken met de lasercutter en muziek beter laten waarderen door doven. Daarnaast loopt nog een deelproject in samenwerking met woonzorgcentra om geïndividualiseerde spellen te maken voor dementerende ouderen.”