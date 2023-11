Voetbalclub SK Staden en hondenschool De Meute hebben recent inbrekers over de vloer gekregen. De daders zijn nog niet opgepakt. Het probleem rond vandalisme en inbraken op De Wankaarde is niet nieuw. Zo kreeg SK Staden volgens voorzitter Jean-Pierre Deraeve al acht of negen keer af te rekenen met inbraken en vandalisme. Burgemeester Francesco Vanderjeugd zegt extra mobiele camera’s te zullen inzetten. Er komt volgens hem ook extra politietoezicht.

De inbrakenplaag op De Wankaarde startte in de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober bij SK Staden.

“Inbrekers probeerden toen een aantal deuren in te trappen om bij ons binnen te raken”, vertelt voorzitter Jean-Pierre Deraeve. “De deur van het stooklokaal begaf het, maar langs daar geraak je onze gebouwen niet binnen. Ze gooiden dan maar een steen door het raam van de kantine. Veel buit maakten ze niet: twee flesjes Stella en twee flesjes Pepsi Max bleken verdwenen.”

10.000 euro schade

“In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 oktober was het opnieuw prijs. Net als bij de eerste inbraak werd een raam van de kantine ingegooid. Dit keer bleek de buit echter een flink stuk groter. De daders namen niet alleen snoep en drank mee, maar ook de kassa van de kantine. De opbrengsten van de kantine worden normaal niet in de club bewaard, maar net die ene keer was dat wel het geval. In de kluis zat zowat 3.000 euro. Samen met alle aangebrachte schade zijn we daardoor al vlug 10.000 euro kwijt.”

In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 oktober werd opnieuw ingebroken op De Wankaarde. Toen kreeg hondenschool De Meute ongewenst bezoek. De modus operandi lijkt erop te wijzen dat het om dezelfde daders gaat als bij SK Staden.

“Ook bij ons werd geprobeerd een raam in te gooien”, weet voorzitter Koen Vanlerberghe. “Toen dat niet lukte, werd het raam van de toegangsdeur ingegooid. De daders kropen door de opening en gingen aan de haal met een doos chocomelk, een halve fles mayonaise, chips en bier.”

Vuurtje gestookt

“In het verleden kregen we ook al af te rekenen met inbraken. In maart 2019 werd geprobeerd om in te breken in de kantine. Alhoewel de deur werd geforceerd, slaagde de inbreker er niet in om binnen te geraken. De dader werd later geïdentificeerd en voor de rechter gebracht.”

“Een tijd later was het echter opnieuw prijs. De toegang tot onze berging werd geforceerd. De daders stookten toen een vuurtje aan de nabijgelegen vijver en werkten er gestolen cola en bier naar binnen. Een deel van de buit vonden we tussen de struiken terug. Een paar dagen later werd opnieuw in de berging ingebroken en verdween er weer drank.”

Zelf camera’s kopen

Bij SK Staden waren de recente inbraken de achtste of negende keer dat er ingebroken werd of dat er vandalenstreken gebeurden. Ook schuttersvereniging Sint-Sebastiaan kreeg al drie keer inbrekers over de vloer. Jean-Pierre Deraeve zegt vooral heil te zien in het plaatsen van camera’s. “We hebben tijdens de vorige legislatuur via wijlen Marie-Paule Vancoppenolle, die toen sportschepen was, gevraagd om camera’s te plaatsen”, zegt hij. “Zij zou dit op de politieraad brengen, maar dat is toen blijven hangen.”

“Ondertussen hebben we beslist om zelf camera’s aan te schaffen. We gaan in overleg met de gemeente om die in het netwerk van de gemeente in te passen, om wettelijk in orde te zijn.”

“Er wordt momenteel gezegd dat er extra camera’s geplaatst zouden worden”, stelt Koen Vanlerberghe van De Meute. “Vraag is of dat wel een oplossing is. Er zijn nu wel beelden van de verdachten, maar de inbraak zelf is niet op beeld vastgelegd, wat eigenlijk niet echt bewijs oplevert en ook niet voor afschrikking zorgt.”

Beelden overgemaakt

Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is er geïnvesteerd in camera’s op de sportsite en werken die goed. “Er zijn beelden van de daders en die zijn overgemaakt aan het parket”, zegt hij. “We gaan ook extra mobiele camera’s inzetten. We hebben alle clubs op de site ook gevraagd om het te melden als ze iets verdachts zien. Verder gaat de politie extra toezicht houden.”