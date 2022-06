In West-Vlaanderen worden opvallend meer zwerfkatten ingeslapen, Deerlijk en Harelbeke spannen de kroon

Van de 2.615 zwerfkatten die vorig jaar gevangen werden in West-Vlaanderen, werden er 381 ingeslapen. Deerlijk en Harelbeke spannen de kroon, want in de buurgemeenten werden liefst drie op de vier gevangen katten geëuthanaseerd. Cijfers waar ze zelf van opkijken. “Sommige dieren worden beter uit hun lijden verlost”, klinkt het bij dierenasiel Leiestreek, dat er instaat voor het vangen en behandelen van zwerfkatten.

In 2021 werd in Vlaanderen een recordaantal zwerfkatten gevangen, meer dan 15.000. Dat blijkt uit een rondvraag die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering. Het is de taak van elk lokaal bestuur om zwervende en verloren gelopen dieren op te vangen en correct te behandelen. Gemiddeld investeerde elke gemeente 7.500 euro in het zwerfkattenbeleid, maar niet iedereen voert zo’n actief beleid. In onze provincie gaat het over 43 steden en gemeenten, die in totaal minstens 2.615 zwerfkatten van de straat haalden. “Met een efficiënt vangen, steriliseren, terugplaatsen-beleid kunnen we het kattenbestand onder controle krijgen”, aldus Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Weinig adopties

In de meeste gemeenten worden zwerfkatten door medewerkers van het plaatselijke dierenasiel, een specifieke vzw of vrijwilligers gevonden. In enkele gevallen brengt een burger of gemeentepersoneelslid een kat zonder baasje binnen. Het doel is voornamelijk om ze te vangen en te steriliseren. Vorig jaar werden twee op de drie gevangen zwerfkatten in onze provincie gesteriliseerd. In Beernem, Lichtervelde, Kuurne, Alveringem en Heuvelland ligt de sterilisatiegraaf het hoogste, want zij zorgden ervoor dat geen enkele gevangen zwerfkat zich nog kan voortplanten. Nog eens tien steden en gemeentes steriliseerden minstens 9 op 10 gevonden katten. Idealiter worden ze daarna geadopteerd door een warm gezin. Helaas vond slechts 29 procent van alle gevangen katjes een nieuwe thuis, al is dat een beter resultaat dat het Vlaamse gemiddelde (20 procent). De helft van de gevangen katten werd na de sterilisatie teruggeplaatst. (lees verder onder de grafiek)

Opmerkelijk is vooral dat bij ons 15 procent van de zwerfkatten wordt geëuthanaseerd, bijna dubbel zoveel als het Vlaamse gemiddelde. Vooral in Deerlijk en Harelbeke worden opvallend veel katten ingeslapen: respectievelijk 79 en 74 procent. Daarmee steken de buurgemeenten met kop en schouders boven de andere West-Vlaamse gemeenten uit. Nieuws waar beiden lokale besturen van schrikken. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling en strookt ook niet met het beleid van onze gemeente”, klinkt het verbaasd bij schepen Matthias Vanneste uit Deerlijk. Harelbeeks schepen Tijs Naert reageert gelijkaardig: “Dit is zeker iets waar ik meer informatie over wil verzamelen, want het verschil is té groot met de andere steden.”

Uit hun lijden verlost

Beide gemeenten hebben een contract met met Dierenasiel Leiestreek, dat instaat voor het vangen en behandelen van de zwerfkatten op hun grondgebieden en daar deels wordt voor vergoed. Wat is daar aan de hand? “Ik betwijfel of de andere gemeenten en asielen wel eerlijk zijn wanneer ze hun cijfers doorgeven”, aldus Veerle Debaille van Dierenasiel Leiestreek.

“Ik kan met zekerheid zeggen dat onze vrijwilligers er alles aan doen om zoveel mogelijk katten te redden. Maar wanneer we te maken krijgen met oudere, verwilderde zwerfkatten, is adoptie sowieso al geen mogelijkheid meer. In eerste instantie is het onze bedoeling om ze te steriliseren en terug te plaatsen. Na een bloedtest beslist de dierenarts of ze gezond genoeg zijn om terug vrij te laten. Sommigen zijn er zodanig slecht aan toe dat het humaner is om hen uit hun lijden te verlossen. Anderen hebben bijvoorbeeld een langdurige behandeling nodig door een ernstige infectie of tumor. Maar dat is niet haalbaar bij een agressieve, wilde kat. Die laten zich niet zomaar aanraken of in een kooi steken. In die gevallen wordt er spijtig genoeg ook gekozen voor euthanasie”

Onze vrijwilligers doen er alles aan om zoveel mogelijk katten te redden

De hoge cijfers is Deerlijk en Harelbeke zouden volgens Veerle Debaillie te wijten zijn aan populaire dumpplaatsen voor nesten jonge kittens, aan de achterkant van provinciedomein De Gavers en in de omgeving van een kinderboerderij.

Bij het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn wordt mild gereageerd: “Euthanasie mag enkel een uitweg zijn bij extreme overpopulatie of ziekte. Daar bestaan geen afgelijnde criteria voor, het is niet aan ons om vanuit ons kantoor in Brussel te oordelen. Dierenasielen draaien hoofdzakelijk op vrijwilligers met een hart voor dieren, zij kennen de realiteit veel beter dan wij. Maar natuurlijk vragen wij deze cijfers op voor een reden. Als er serieuze uitschieters zijn, kan dat een reden zijn om eens langs te gaan bij bepaalde asielen. Sowieso voeren wij structurele controles uit. Niet om te straffen, wel om te ondersteunen en begeleiden. Onze prioriteit ligt voornamelijk bij broodfokkers, mensen die dieren mishandelen voor commerciële doeleinden.”

Kattenstad Poperinge

Om met een positieve noot te eindigen: Poperinge blijkt (iets) meer Kattenstad te zijn dan de buren van Ieper. Er werden vorig jaar maar liefst 338 zwerfkatten gevangen, waarvan twee derde werd geadopteerd en slechts 2 procent ingeslapen. “Het resultaat van een succesvol, actief zwerfkattenbeleid dat we al sinds 2009 voeren”, klinkt het bij het gemeentebestuur.