In vuur en vlam voor het WK barbecue: deze West-Vlamingen strijden in Torhout om de wereldtitel

Op grillig weer wordt er niet gehoopt, op grillweer des te meer. Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september organiseren De Fielesoofen in hartje Torhout het wereldkampioenschap barbecue. Onder de meer dan 70 deelnemende teams uit alle windstreken ook drie West-Vlaamse. Zij lieten zich gewillig door ons op de rooster leggen.

Marleen van ‘Smoky Wizards’: “Al vier maanden bezig met de voorbereidingen”

Het team Smoky Wizards uit Zwevezele, vier mannen en twee vrouwen, is met stip het meest ervaren van de drie West-Vlaamse ploegen die aan het WK barbecue deelnemen. Dragende krachten zijn Marleen Landuyt en haar man Benny Denolf, beiden 54. “We barbecueën thuis in onze buitenkeuken toch zeker vijf op de zeven dagen per week”, zegt Marleen, die als bediende bij VOC Opstap in Roeselare werkt, een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. “Nooit raken we het beu. Ons team bestaat al sinds 2008 en we nemen geregeld aan culinaire wedstrijden deel. De mooiste prestatie op ons palmares boekten we in 2016, toen we het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen wonnen. Op het EK in 2012 in Torhout werden we 17de op zo’n 60 teams, toch mooi voor een stelletje amateurs. We nemen het WK ernstig, we willen goed scoren. Al vier maanden zijn we bezig met de voorbereidingen. Tot in de kleinste details. Alles moet af zijn, ook de hapjes die we zullen verkopen. Dat worden desserthapjes: culinaire wentelteefjes met fruit. Zoiets testen we vooraf tot in het oneindige, want we willen het volledig in de vingers hebben. Het niveau van het barbecueën in België is uitzonderlijk hoog. Houden zo!”

“Mijn lievelingsgerecht op de barbecue? Een lekker stuk vlees, een côte à l’os. Van de beste runderrassen, zoals de Black Angus of de Sashi. Ik krijg al goesting.” (lacht) “Hygiëne vinden we heel belangrijk. Nette roosters, handschoentjes aan als je eten aanraakt, enzovoort. Daar zijn we voor onszelf bijzonder streng op.”

Geert van ‘De Moaten’: “Als kind mijn eerste barbecuestel gekocht”

(foto JS)

De Torhoutse ploeg De Moaten heeft nog nooit aan een wedstrijd deelgenomen en dus wordt het WK de vuurdoop voor de zes heren en hun hapjes verkopende dames. “We hebben allen onderlinge familiebanden”, vertelt Geert Staes (55), die naar eigen zeggen gaat slapen met het barbecueën en ermee opstaat. “Ik heb zes verschillende apparaten om te roosteren en te roken en ik kweek mijn pepers zelf: Spaanse pepers, pilipili en de pittige jalapeño. Ik werk als meubelmaker in de fabriek Meubar in Aartrijke, maar mijn favoriete meubel is en blijft het barbecuestel. Mijn eerste heb ik zelfs als kind gekocht. Ik woonde toen nog met mijn ouders in Veldegem en we hadden thuis geen barbecue. Toen ik er eentje zag bij familie, liep het water me in de mond. Ik heb er met mijn spaarcentjes eentje gekocht en ik kreeg uit de diepvriezer zes worsten van mijn mama, die meteen tot mijn eerste mislukking leidden: ze sprongen allemaal open boven de houtskool. (lacht) Dat zal me nu niet meer gebeuren. Ik leg momenteel trouwens veel liever een côte à l’os op het rooster. Veel lekkerder!”

“We trekken zonder verwachtingen naar het WK, maar wel met gezonde ambitie. We hebben niets te verliezen. Ik ontferm me over het gerecht met kip. Niet zomaar kip, maar een speciale, verfijnde bereiding, afgewerkt met aardappeltjes en broccoli. Voor het klaarmaken van één stukje kip heb ik op die manier drie kwartier nodig. Het is dus niet zomaar een geroosterd kippetje. We willen het culinair hoogstaand houden.”

“Ik had altijd al aan het wereldkampioenschap willen deelnemen en kijk, nu kan het in mijn eigen stad. Mijn vrouw Tania Callewaert zal de hapjes helpen verkopen: kleine hamburgertjes. Thuis barbecueën we het hele jaar door, ook in de winter. Ik zou stapelgek worden mocht ik een seizoen niet aan het vuur kunnen staan.” (lacht)

Lander van ‘Los Pollos Hermanos’: “Wij zijn ‘kiekens’ met dezelfde afwijking”

(foto JS)

Los Pollos Hermanos, de naam van het team uit Torhout, betekent in het Spaans zoveel als De Gebroeders Kip (de naam komt ook uit de tv-serie Breaking Bad, red.). “We zijn kiekens met dezelfde afwijking, met name de drang om te barbecueën”, lacht Lander Claeys (35), de jongste van de zes kakelende heren die de gelegenheidsploeg vormen. “Ervaring met wedstrijden hebben we niet, behalve dan ons teamlid Benny Vandamme, destijds lid van De Fielesoofen. Die heeft in competities al voor heel wat hete vuren gestaan. Of we ambitie hebben om te winnen? We zullen natuurlijk ons best doen, maar we willen ons op de eerste plaats goed amuseren. We leggen onszelf geen verwachtingen op. Geen stress! Ik ben dagdagelijks professioneel met eten bezig, want ik sta in de keuken van het bekende restaurant L.E.S.S. op ’t Zand in Brugge. Zelfs daar hebben we een barbecue, zo’n Japanse robata. Maar voor de rest is barbecueën voor mij pure hobby. Ik doe dat ongelofelijk graag. Die combinatie van gezelligheid, vriendschap en eten valt niet te overtreffen.”

Lander zal tijdens het WK de hapjes voor zijn rekening nemen, de zogenoemde cooking from the homeland. “Ik heb een gerechtje samengesteld met ingrediënten die binnen een straal van 20 km omheen Torhout te vinden zijn. Het wordt een stukje onglet of kraaienbiefstuk van het West-Vlaamse rode rund met een polderaardappeltje erbij. En een sausje van rode wijn van het Torhoutse Wijngoed Thurholt. Meer moet dat niet zijn, toch? Zelf verkies ik op de barbecue een malse tomahawk-steak. Als een echte Vlaamse bourgondiër.”