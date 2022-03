In Torhout geen toevloed aan vluchtelingen uit Oekraïne

Onafhankelijk raadslid Koen Sap vroeg maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad welke inspanningen Torhout levert voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook riep hij op om de uitbating van het tankstation Lukoil aan de Vredelaan zo snel mogelijk te verbieden.

Lukoil is namelijk Russisch. Het bedrijf is de grootste producent van aardolie van Rusland. “Ik vraag u om minstens de vergunning voor het genoemde tankstation niet te verlengen”, zei Koen Sap. “We moeten consequent zijn. Door er te tanken, steunen we de oorlog van Poetin in Oekraïne.”

Voorlopig maar tien Oekraïners in Torhout

“De grote toevloed aan vluchtelingen blijft voorlopig uit”, antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Momenteel zijn er bij ons, onder andere via het Sociaal Huis, maar tien Oekraïners aangemeld. Een belangrijk verschil met gewone asielzoekers is dat de mensen uit Oekraïne, van zodra ze de toestemming hebben om in België te blijven, zich overal in ons land mogen vestigen. Ze krijgen dus geen verplichte verblijfplaats toegewezen.”

“We hebben in Torhout intussen een huis als noodwoning ingericht. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een grote woonst van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove. Het bemeubelen en de begeleiding nemen we met de stad op ons. Op onze website vinden Torhoutenaren die voor opvang in de bres willen springen, alle info over het hoe en het wat. Iedereen die zich voor opvang registreert, zal gecontacteerd worden door een medewerker van het Sociaal Huis.”

Geen sprake van sluiting tankstation Lukoil

“Wat het sluiten van het tankstation van Lukoil langs de Vredelaan betreft: ik zou niet weten hoe we zoiets juridisch kunnen onderbouwen. Daar is dus geen sprake van. Ik zou wél eens willen weten in hoeverre de uitbaters minder omzet draaien sinds de oorlog in Oekraïne gestart is. Want veel mensen weten dat Lukoil Russisch is en sommigen zullen er daardoor misschien niet meer tanken. Maar met de stad ingrijpen, zijn we niet van plan.”