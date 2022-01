In Roeselare kan je opnieuw gratis een liefdesboom bestellen voor Valentijn

Wil je eens iets anders om jouw vurige liefde te betuigen aan jouw grote vlam? Dat kan! Want net zoals vorige jaren deelt het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare, dankzij de steun van Stad Roeselare, opnieuw gratis liefdesbomen uit tijdens het Valentijnsweekend.

Je gratis bomenpakket kan je komen afhalen op zaterdag 12 februari tussen 13.30 uur en 17.30 uur op De Munt in de ‘Chalet d’Amour’. Reserveren is wel noodzakelijk! Geef jouw liefde extra zuurstof en bestel voor 1 februari jouw pakket op www.meerbomeninroeselare.be/liefdesbomen

“Met deze actie willen we meer groen en zuurstof in de stad brengen. Bomen zijn duurzaam, net zoals echte liefde, én je hebt er iets aan op langere termijn”, vertelt Gene Vangampelaere van de vzw Meer Bomen in Roeselare

Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare kan voor deze mooie boomactie rekenen op financiële en logistieke ondersteuning van de Stad. De actie past dan ook perfect in het actieplan RSL Boomt van de Stad, dat tegen 2025 100.000 nieuwe bomen wil in de stad en intussen goed op weg is om die ambitie te realiseren.

“De liefdesbomenactie mogen we stilaan een jaarlijkse traditie noemen. Jaarlijks zien we ook het succes van de actie stijgen. Het is fijn om te zien dat iedereen van Roeselare een groenere stad wil maken, ook in de eigen tuin. ’t Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst, stelt schepen Michèle Hostekint.