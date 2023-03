In residentie Hardoy beleef je de Zorg

Op zondag 19 maart zet residentie Hardoy wagenwijd de deuren open voor het grote publiek. Dit is een initiatief in het kader van de ‘Dag van de Zorg’. Directie, personeel en bewoners laten je die dag binnenkijken hoe er dagelijks aan zorg gedaan wordt.

“We hebben hier bijna zes jaar activiteit achter de rug. Sinds de opening van Hardoy hebben we een hele evolutie meegemaakt. Zowel de assistentiewoningen als het woonzorgcentrum, alles binnen hetzelfde gebouw, genieten het vertrouwen van heel veel bewoners. We hebben een ploeg van gemotiveerd personeel en we kijken permanent hoe wij onze zorg kunnen laten mee evolueren aan de noden en behoeften van de gebruikers”, zegt directeur Barbara De Poorter. Om het publiek te tonen wat zorg betekent in de dagelijkse werking van Hardoy, kan iedereen een kijkje komen nemen ter gelegenheid van de opendeurdag. “Het is met fierheid dat bewoners en personeel laten zien wat het betekent om verbonden te zijn aan Hardoy. Deze dag beleef je mee met een uitgestippelde rondgang in de residentie.”

Jong en oud

Het is de bedoeling om jong en oud te laten kennismaken met de leefruimte, het binnenzwembad, de snoezelruimte, de cinema, de kine, de restaurants en de wooneenheden. Ondertussen kunnen de bezoekers kennismaken met de medewerkers en een praatje slaan met de bewoners, die al uitkijken naar de komst van bekenden en mensen die nieuwsgierig zijn naar de werking van Hardoy. (JM)

De opendeur gaat door in de Eekhoutstraat 11 en de residentie is toegankelijk van 10 tot 17 uur.