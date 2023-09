In navolging van tv-programma ‘De Mol’: Zoektocht paljas nadert ontknoping

Wat een jaar geleden tussen pot en pint ontstond met een zot idee, groeide uit tot iets groters. De zoektocht naar de paljas van Lichtervelde bracht slapeloze nachten met zich mee, maar ook emotionele momenten. De eerste twee afleveringen worden vertoond op kermiszaterdag 23 september in de kermistent.

Stéphanie Naeyaert (41), Tom Vereecke (41) en Sander Haeghebaert (32) zagen een avontuur als de paljas wel zitten. Hun inspiratie haalden ze uit het tv-programma De Mol, waar ze alle drie fan van zijn. Oorspronkelijk waren ze met twee, Stéphanie en Tom, maar nu zijn ze blij dat ook Sander wilde aansluiten. “We zijn gestart tussen pot en pint”, lachen ze. “Achteraf gezien was het best dat Sander erbij kwam, want we hadden niet zo goed nagedacht over het filmen en het monteren achteraf. Het concept begon allemaal heel simpel die avond, maar op de duur werd het voor ons een tweede job.”

Slapeloze nachten

“We zien deze editie als een testfase, we hebben er heel veel uit geleerd. Vooral het feit dat we in de toekomst een striktere planning moeten maken en die ook strikter moeten opvolgen”, zegt Sander. “Klopt, in het begin hielden we rekening met de agenda van iedereen, maar op de duur was dat niet meer haalbaar”, legt Stéphanie uit. “Als we het nog eens doen, moet het in een kortere tijdspanne gebeuren, bijvoorbeeld in één of twee weekends.” “Inderdaad, we hebben nu en dan eens moeten improviseren, maar gelukkig ben ik dat wel gewend”, lacht Sander. “We hebben zoveel mogelijk plaatsen in Lichtervelde gebruikt”, vult Tom aan. “We organiseerden ook opdrachten tijdens andere activiteiten die in Lichtervelde plaatsvonden. Soms riepen we eens een kandidaat die was afgevallen terug om de omstaanders op het verkeerde spoor te zetten.”

wie is De paljas?

Wie de paljas is uit de twaalf deelnemers, dat wil het trio uiteraard nog niet kwijt. “We kunnen wel zeggen dat we goed gekozen hebben, want de paljas heeft zijn of haar rol voortreffelijk gespeeld”, zegt Stéphanie. “We hebben met ons drieën een top drie gemaakt en de paljas kwam er bij alle drie in. Hier en daar zagen we zelfs paljasgedrag waar wij niks van afwisten. Logisch, want sommige kandidaten wilden laten uitschijnen dat zij de paljas zijn.”

Twaalf kandidaten, maar er kan er maar één de winnaar zijn. “De groep hing heel goed aan elkaar, ze waren iedere keer blij om elkaar terug te zijn. Het mol-gevoel hebben we zeker gehaald, er waren soms zelfs traantjes bij. Er zitten veel speciale eliminaties bij, bijna altijd was het een bom die viel. We werken ook met een rood-groen scherm net als bij De Mol. Dan zag je telkens de angst op de gezichten van de kandidaten uit vrees dat zij zouden afvallen. Ook voor ons was het iedere keer spannend.” De eliminatie zelf gebeurt met pen en papier. “Het zijn vragen over persoonlijke informatie gecombineerd met vragen over de opdracht van die dag.”

Paljascafé

De eerste twee afleveringen worden uitgezonden op zaterdag 23 september om 20 uur in de kersmistent en wordt gevolgd door de afterparty Back in time. “We hopen op veel volk, en dat het publiek ook blijft voor de afterparty. Iedere aflevering duurt ongeveer een half uur. Daarna willen we vanaf 4 oktober elke woensdagavond om 20 uur een aflevering uitzenden in café De Piraat, met uitzondering van de herfstvakantie. Het is de bedoeling om ook een paljascafé op te zetten, waar we de afvaller op uitnodigen voor een interview. Ik ben momenteel druk bezig met de afleveringen te maken. Een huzarenstukje, zeker als je weet dat we minstens drie terrabyte aan filmmateriaal hebben. Als ik dit tot een goed einde krijg, dan weet ik al wat mijn volgende job wordt”, lacht Sander. “We hopen dat er veel belangstelling is voor de paljas, zowel voor ons als voor de kandidaten.” Of er nog een editie komt? “De ambitie is er alvast, maar we willen straks de eerste editie evalueren en zien of het in de smaak valt. Als er een volgende keer komt, zorgen we beslist voor een beter draaiboek”, klinkt het unaniem. (JW)