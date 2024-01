In Mesen vertrouwen ze hun bestuur het meest: “Als je naar buiten gaat, loop je ze tegen het lijf”

In West-Vlaanderen hebben de inwoners van Mesen het meeste vertrouwen in het lokaal bestuur. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor. De oorzaak hoef je niet ver te zoeken.

In ’s lands kleinste stad is amper sprake van een kloof tussen burger en politiek. Dat mag je gerust ook letterlijk nemen. “Wij wonen aan de overkant van het stadhuis en zien bijna wat daar gebeurt”, vertelt het koppel Eddy Menu (80) – Lena Hoessen (75) dat al sinds jaar en dag in de stad woont. “Van het stadsbestuur zijn we heel content: het doet wat het moet doen en we kennen ze allemaal goed. Het vertrouwen is groot. Als je naar buiten gaat, loop je praktisch iedereen tegen het lijf en dus ook mensen van het lokaal bestuur.”

Persoonlijk telefoontje

Leerkracht Brittany Verstraete (30) is een tevreden nieuwkomer. “Ik woon hier sinds 2018 en ben afkomstig van Houthem, hier net over de taalgrens in Komen-Waasten”, zegt ze. “Mijn partner en ik waren niet meteen van plan om in Mesen te bouwen. Tijdens een fietstocht grapten we over een huis in de nieuwe wijk langs de Vredestraat. Die avond zagen we online dat er een stukje grond te koop was. We namen contact op met ‘de burgemeester’ en de toon was meteen heel familiair. Ah hey welkom, kom zeker eens langs, klonk het aan de telefoon. Dat gaf ons onmiddellijk een goed gevoel. Na het indienen van de bouwplannen kregen we zelfs een persoonlijk telefoontje met het nieuws dat alles goedgekeurd was en hij wenste ons succes met de bouw.”

Iets drinken samen

Het koppel is intussen gelukkig met twee jonge kindjes in zijn nieuwe huis. Ook daar is de lokale politiek nooit ver weg. “Onze buurvrouw zit in de gemeenteraad, dus ook bij haar kunnen we snel terecht met eventuele problemen in de wijk. En als we de burgemeester niet kunnen contacteren via mail of telefoon, komen we hem snel wel eens tegen op straat of tijdens evenementen. We drinken iets samen en praten ook over alledaagse dingen: hoe is het met de kindjes, hoe gaat het op school… dat is echt aangenaam.”

Straatburgemeesters

Sandy Evrard (MLM) is ondertussen 22 jaar burgemeester en al 30 jaar actief in het stadsbestuur van Mesen. “Dat is een eeuwigheid in de politiek”, stelt hij. “In de 24 straten van Mesen heb ik een ‘straatburgemeester’, die mij aanspreekt als er iets is. Dat is fijn. We leven hier als een grote familie samen. Men kan mij 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereiken. Behalve tijdens mijn zwemuurtje op zondagmorgen. Daarna kan ik wel terugbellen, dus dat is geen probleem.” (TP)