In Lauwe wordt het sociale leven weer op gang getrokken: “Coronabarometer ziet er beter uit”

‘Geannuleerd’, ‘Kan ook dit jaar niet doorgaan’ of nog ‘we hopen om toch volgend jaar iets te kunnen organiseren’. De jaren 2020 en 2021 werden gedomineerd door het sociale leven dat volledig tot een stilstand kwam. 2022 leek somber te starten, maar dat kan de motivatie in Lauwe alvast niet drukken. “Wanneer de Lauwenaars een feestje willen, dan krijgen ze dat feestje ook”, klinkt het bij de rekels van TWEK.

Van zeepkistenraces tot de grootste kerstmarkt van één dag uit de regio? De slogan Lauwe Leeft werd in het verleden zowat iedere week stevig in de verf gezet tijdens een of ander evenement. Toen de coronaduivel wild om zich heen begon te slaan, kwam dit alles tot een stilstand. Waar heel wat organisaties, na twee jaar kommer en kwel, de handdoek in de ring hebben gegooid, bruist het in de grensgemeente nog steeds van de activiteit. “Je weet hoe dat gaat in onze gemeente. Mensen staan te trappelen om opnieuw te kunnen feesten en met de coronabarometer die er alsmaar positiever uitziet, durven we toch al enkele evenementen te plannen.”

De mensen van TWEK events, de creatievelingen die onder andere de zeepkistenrace hebben bedacht, schakelen alvast een versnelling hoger. “Van een nieuwe zeepkistenrace is er nu nog geen sprake, de animo was er nog niet. Op 21 juli organiseren we dan wel weer de parochianenkoers en we zijn ondertussen ook weer volop bezig met onze dartscompetitie. Het nieuws dat Summer@Lauwe ook dit jaar niet doorging, kwam hard binnen bij iedereen en dus ook daar zijn we aan het polsen of we toch niet nog iets uit de grond kunnen stampen. De Lauwenaars hechten veel waarde aan die traditionele dagen en samen kunnen we er heus wel iets van maken.”

We gaan opnieuw voor een reuze rommelmarkt op 12 juni

Snuisterfestijn

Vanuit de kronkels van de Lauwse straten kwam trouwens nog meer goed nieuws. “We gaan opnieuw voor een reuze rommelmarkt op 12 juni”, lacht Mieke Santens. In 2019, de laatste keer dat het snuisterfestijn door kon gaan, vonden meer dan 200 standhouders hun weg naar de binnenstad. Het resulteerde in duizenden mensen die er kwamen wandelen en snuffelen, om zo hun weg naar een van de terrasjes te vinden. “Er ging geen week voorbij zonder dat we ergens een bericht of een telefoontje kregen met de vraag of de rommelmarkt er opnieuw zou komen. Zelfs tijdens de lockdowns bleven de mensen hopen, maar die tijd ligt nu achter ons. We geven toe dat we nog hebben zitten twijfelen, maar uiteindelijk wijzen alle pijlen in de richting van een comfortabele zomerperiode. Meer dan genoeg redenen dus om het sociale leven in Lauwe opnieuw op gang te trekken.”