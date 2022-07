In Klerken kan je naar café gaan… op de speelplaats

Er wordt in Klerken gewerkt aan een Zorgzame Buurt. Buurtzorgcoördinator Cindy Dezeure neemt vol enthousiasme deze taak op zich. Daarom organiseert Cindy tijdens de vakantiemaanden een café op de speelplaats van de VBS in de Smissestraat 9 in Klerken.

“Het is niet zomaar een café, maar een gezellig plaatsje – retro ingericht – op de speelplaats achter de parking voor de school”, vertelt buurtzorgcoördinator Cindy. “In juli en augustus kan je er iedere dinsdag, woensdag en donderdag terecht om koffie, thee of iets fris te drinken. Je kan er ook gezellig samen breien, een gezelschapsspel spelen, een partijtje kaarten of een babbeltje slaan. Iedereen is welkom en zal er zich meteen thuis voelen.”

Maaltijd in De Link

Wie niet graag alleen eet, kan daarvoor in het buurtrestaurant terecht. “Over de middag kan je in De Link aanschuiven voor een lekkere maaltijd. Voor 8 euro krijg je soep, hoofdgerecht en dessert gepresenteerd. Water is gratis, maar als je iets anders wil drinken kan je die aan een democratische prijs krijgen. Wie verlegen is om alleen te gaan de eerste keer, kan mij altijd bellen. Dan gaan we toch lekker samen! Er wordt wel gevraagd om minstens een dag voor je wil gaan eten, de maaltijd te bestellen”, geeft de buurtzorgcoördinator mee. “Vanaf september organiseert Dienstencentrum de Schakel tal van activiteiten in het antennepunt in Klerken, ik zorg dat je tijdig verwittigd wordt van de geplande activiteiten.”

De Link vind je in de Stokstraat in De Vleugels, waar je de pijlen naar het onthaal volgt. Zorgsaam Klerken is een project van vzw Cassiers, De Vleugels, vzw De Groene Verte en het lokaal bestuur van Houthulst, gesteund door de Koning Boudewijnstichting.