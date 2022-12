In kerstvakantie kunnen tien studenten in alle rust en met de nodige faciliteiten studeren bij Roularta

Net als drie jaar geleden is er in Roularta tien dagen lang plaats voor tien studenten om in alle rust hun examens voor te bereiden. Dat kan tussen medestudenten en met de ontspanningsfaciliteiten die ook voor de werknemers beschikbaar zijn.

In de kerstvakantie van 2019-2020 maakten al heel wat studerende jongeren kennis met Roularta, maar daarna volgden de coronajaren. “Nu we dit opnieuw veilig kunnen organiseren hebben we niet geaarzeld”, zeg HR-communicator Annelies Demuyt. “We hebben ruimte voor tien studenten die hier in enkele vergaderzaaltjes – voor de gelegenheid exclusief voor hen gereserveerd – plaats kunnen nemen. Dat kan dus tien dagen lang tijdens de werkdagen van de kerstvakantie, van 26 december tot en met 6 januari. We hanteren hierbij ook de werkuren van 9 tot 17 uur. We zijn ook erg flexibel in de reservaties. Als iemand tien volle dagen wil komen, geen probleem. Maar als je liever en beter in de voormiddag studeert, kun je ook voor halve dagen kiezen. Uiteraard hoef je niet de twee volledige weken te komen.”

“Studenten kunnen hier ook een partij petanque of padel spelen”

“En we hebben ook een primeur in petto. De zaaltjes zijn net in een nieuw kleedje gestopt en de studenten zijn de eersten die ze zullen mogen gebruiken.”

Ondertussen deed het nieuws intern al de ronde en zijn al enkele zonen en dochters van medewerkers ingeschreven. “Maar er is zeker nog plaats”, verzekert Annelies. “Hier bij Roularta is het dan ook een kalme periode, veel collega’s genieten van wat vakantie. Maar voor de studenten is het ook de gelegenheid om eens kennis te maken met ons mediabedrijf.”

Meter Pascale

De studerende jongeren krijgen ook toegang tot de faciliteiten om zich te ontspannen. “Zo hebben we hier buiten een petanque- en padelveld, er zijn onze spinningfietsen en je kan ook gaan kickeren in de refter van de drukkerij.”

Roularta heeft ook een meter aangesteld voor de studenten. Office manager Pascale Ostyn zal opnieuw als moederkloek fungeren. “We voorzien koffie en water en ze kunnen ook broodjes bestellen. Ik loop ook enkele keren per dag langs, om te zien of alles goed vlot en of ze nog bepaalde wensen hebben. Het is ook leuk om te zien hoe die jongeren bij elkaar de nodige motivatie vinden om te studeren. Drie jaar geleden zagen we dat ook. Het ijs onder die studenten is snel gebroken, ze zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje. Dat van de naderende examens.” (WVS)