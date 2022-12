IN KAART West-Vlaamse voedselbanken krijgen 160.000 euro extra van federale overheid om kwetsbaren te ondersteunen

De West-Vlaamse voedselbanken krijgen dit jaar nog eens 160.000 euro extra bovenop hun budget. Die extra steun komt er op vraag van fractieleider in het federaal parlement Melissa Depraetere (Vooruit). Minister van Armoedebestrijding, Karine Lalieux (PS) trok het budget de voorbije maanden op. “Dat is broodnodig, want bij de voedselbanken zien ze naast kansarmen ook een nieuw profiel opduiken: tweeverdieners die tot voor kort prima konden rondkomen”, zegt Depraetere.

De afgelopen maanden en jaren kloppen steeds meer mensen aan bij de voedselbanken. In 2010 gingen 115.000 Belgen maandelijks langs bij de voedselbank. In 2021 lag dat aantal al op 177.000 en in de eerste helft van dit jaar is het nog verder gestegen naar 204.000. Daarom vroeg fractieleider in het federaal parlement Melissa Depraetere (Vooruit) aan de federale regering om extra maatregelen te nemen. “Het aantal mensen dat beroep moet doen op voedselbanken stijgt, dan moeten de middelen meestijgen.”

“Het aantal mensen dat langsgaat bij de voedselbanken stijgt, dan moeten de middelen meestijgen.”

In 2021 en 2022 maakte de federale regering telkens 27 miljoen euro extra vrij voor de voedselbanken om tegemoet te komen aan de vraag naar meer voedselhulp. Nu heeft Karine Lalieux, minister van Armoedebestrijding nog middelen vrijgemaakt voor de voedselbanken en OCMW’s. De voedselbanken in West-Vlaanderen krijgen dit jaar nog 163.131 euro extra. (Lees verder onder de kaart)

Goede besteding

“Deze broodnodige middelen worden nuttig besteed. Vorige maand ging ik zelf nog op bezoek bij de sociale kruidenier in Roeselare. Op een jaar tijd stegen de voedingsprijzen met 10 procent. Deze extra middelen moeten er nu voor zorgen dat de voedselbanken deze stijging kunnen opvangen en dezelfde voedselhoeveelheden kunnen krijgen”, vertelt Depraetere.

Voor 2023 zal de federale overheid ervoor zorgen dat de voedselbanken voldoende middelen krijgen om dezelfde hoeveelheden te kunnen leveren als in 2022. Zo heeft minister Lalieux vier miljoen euro extra vrijgemaakt voor Het Europees Fonds voor Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Zij voorzien 40 à 60% van alle voedingsmiddelen voor voedselbanken.