IN KAART Wereldtoiletdag: hoe genderneutraal zijn onze toiletten?

Zondag 19 november werd op Wereldtoiletdag aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Voor mannen, vrouwen én iedereen die zich als geen van beide identificeert. Dé oplossing zijn genderneutrale toiletten, maar hoe goed zijn die al ingeburgerd in onze provincie?

Binnenhuis gebruikt iedereen gewoon hetzelfde toilet, maar in de openbare ruimte wordt er bijna overal onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Met als gevolg dat non-binaire mensen of transpersonen maar moeilijk weten in welk hokje ze nu terechtkunnen zonder scheef bekeken te worden. Genderneutrale toiletten bieden hier een oplossing voor: iedereen, M/V/X, in dezelfde ruimte, net zoals thuis. Wereldwijd in opmars – met de Scandinavische landen op kop – maar in West-Vlaanderen nog steeds niet echt ingeburgerd.

Plannen

Volgens een rondvraag bij de lokale besturen in onze provincie zijn er slechts zes gemeenten waar er genderinclusieve toiletten aanwezig zijn in de gemeentelijke gebouwen: Brugge, Hooglede, Pittem, Zedelgem, Lichtervelde en Zonnebeke. “We willen dat iedereen zich thuisvoelt bij ons”, klinkt het bij die besturen. (lees verder onder de kaart)

Het gaat in de meeste gevallen voornamelijk over het gemeentehuis, maar soms ook over ontmoetingscentra, jeugdhuizen, musea... Hoe deze toiletten worden ingericht, verschilt per locatie. Dat kan een simpele aanpassing zijn zoals het weghalen van de klassieke pictogrammen of het installeren van een extra ‘x’-toilet, tot een eenmaking van alle toiletruimtes zonder urinoirs.

“We willen dat iedereen zich thuisvoelt in onze gemeente”

Nog eens 12 gemeenten geven aan dat er wel concrete plannen zijn om in de toekomst - meestal bij nieuwbouw en grondige renovaties - genderneutrale toiletten te voorzien. In de andere gemeenten staat de thematiek momenteel niet op de agenda. “We vinden genderneutraliteit zeker belangrijk, maar andere dossiers vragen nu prioriteit. Tijd, mensen en de financiële middelen ontbreken momenteel”, horen we bijvoorbeeld in Meulebeke.

In Spiere-Helkijn lijkt het dan weer onwaarschijnlijk dat er überhaupt ooit genderneutrale toiletten zullen komen: “Ons nieuwe gemeentehuis bestaat al meer dan 30 jaar en we hebben nog nooit klachten gehad over de wc’s. Dit probleem leeft enkel in de media, niet bij de mensen”, aldus burgemeester Dirk Walraet.