IN KAART Nergens meer eeuwelingen dan in West-Vlaanderen

Nergens in Vlaanderen wonen meer eeuwelingen dan bij ons. Per 10.000 West-Vlamingen telt onze provincie 2,93 inwoners die minstens honderd jaar oud zijn. Op nationaal vlak moeten we enkel Waals-Brabant voor ons dulden. “Het is hier gewoon goed wonen”, zegt geriater Jean-Pierre Baeyens. Ontdek ook hoeveel honderdjarigen jouw gemeente telt!

Exact 357 eeuwelingen telt West-Vlaanderen vandaag. Dertig jaar geleden waren dat er amper 75 en in vergelijking met 2018 is het aantal met liefst 59,38 procent gestegen: van 224 naar 357. Enkel Waals-Brabant telt meer eeuwelingen per 10.000 inwoners: 3,05. Het Vlaamse zilver gaat naar Oost-Vlaanderen, al volgen onze buren met 2,27 eeuwelingen per 10.000 inwoners op ruime afstand. (lees verder onder de grafiek)

“Het is gewoon goed leven bij ons”, zegt Jean-Pierre Baeyens (84). De Oostendenaar stond in 1974 mee aan de wieg van de geriatrie in ons land en staat te boek als een absolute wereldautoriteit. “Erfelijkheid speelt zeker een rol, maar ook het feit dat er vooral aan zee procentueel meer 65-plussers wonen dan elders in België speelt een rol. West-Vlamingen eten van nature ook gezond en zijn harde werkers. Het spreekwoord rust roest is eigenlijk een waarheid als een klok. Hier zijn mensen het gewoon om bezig te blijven.”

De komende jaren en decennia zal het aantal eeuweling overal stijgen, stelt Baeyens. “Metingen die sinds 1890 uitgevoerd worden, tonen ons dat iedere nieuwgeboren mens elk jaar drie maand langer leeft. Voor de kinderen en tieners van nu zal de kaap van de honderd jaar een eerder normale zaak worden.”

Gezonde lucht

De landelijke West-Vlaamse omgeving speelt eveneens mee. “De lucht is hier veel gezonder dan in grote verstedelijkte gebieden als Antwerpen en Brussel. En in onze grote steden als Brugge en Kortrijk moet je nooit naar adem happen. Aan de kust heb je dan weer de helende zeelucht, maar ik kijk ook naar vaccinatiegraad. Hoe hoger die is, hoe minder kans bepaalde ziektes hebben om zich te verspreiden.”

“Hebt u ooit al een negatieve honderdjarige ontmoet? Ik nog nooit”

Jean-Pierre Baeyens wijst ook naar onze hechte familiebanden. “Zeker bij de oudere generatie zijn die vaak nog erg hecht en is zorgen voor elkaar de logica zelve. Het belang van mantelzorgers kan niet onderschat worden.”

Voor wie zélf de honderd wil halen, heeft de geriater een gouden tip. “Sta positief in het leven. Wie opgewekt is en met een glimlach door de wereld stapt, heeft sowieso een streepje voor. Hebt u al ooit een pessimistische of negatieve honderdjarige ontmoet? Ik nog nooit.” (lees verder onder de kaart)

Nog dit: de West-Vlaamse gemeente met het meeste eeuwelingen is het dorp van Godelieve Voet: Lo-Reninge. Daar vinden we 9,3 (minstens) honderdjaren per 10.000 inwoners. De tweede plaats is voor Knokke-Heist (5,8 per 10.000), het brons gaat naar Deerlijk (5,6 per 10.000).

(Phebe Somers & Philippe Verhaest)