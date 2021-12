IN KAART In deze gemeenten mag je op Nieuwjaar vuurwerk afsteken

Slechts drie gemeenten organiseren bij de overgang naar 2022 zelf een vuurwerk. De Panne, Middelkerke en Koksijde houden als enigen vast aan de knallen om het nieuwe jaar in te zetten. Negen West-Vlaamse steden en gemeenten verbieden vuurwerk helemaal, elders kan het wel, al dan niet na aanvraag bij de burgemeester. Ontdek op de kaart van West-Vlaanderen hoe het in jouw gemeente juist zit.

Het Sylvestervuurwerk op het strand aan de casinosite in Middelkerke, een spektakel op het strand van Westende, drie vuurwerkshows in Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald en knallen op het strand van De Panne. De drie kustgemeenten zijn de enige in West-Vlaanderen die in de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 zelf vuurwerk laten knallen. Dat kan weer, na een jaartje verplichte coronapauze.

Geen algemeen verbod

Vorig jaar besliste gouverneur Carl Decaluwé immers om het afsteken van vuurwerk de hele eindejaarsperiode en overal in West-Vlaanderen te verbieden. Dit jaar komt de beslissing de lokale besturen opnieuw toe. “Het Coronacommissariaat heeft de mogelijke impact van ongevallen met vuurwerk op de bezetting van de diensten intensieve zorgen geanalyseerd en zag daarbij geen noemenswaardig effect”, aldus de gouverneur. “We verbieden het niet, maar vragen de burgemeesters wel om het gebruik van vuurwerk hoe dan ook sterk af te raden.”

Negen West-Vlaamse steden en gemeenten zetten die vraag zelf om in een plaatselijk verbod. Zo is het in Avelgem, Beernem, Bredene, Dentergem, Jabbeke, Oostkamp, Staden, Zedelgem en Zuienkerke volledig verboden om vuurwerk af te schieten, ook tijdens de oudejaarsnacht. Het gemeentebestuur van Avelgem nam die beslissing al in 2019 en lijkt allerminst van plan om daarop terug te keren. “De schitterende kleuren zijn mooi en indrukwekkend, maar vuurwerk is gevaarlijk”, klinkt het. “Bovendien zijn de knallen en flitsen voor veel dieren angstaanjagend en gebeuren er elk jaar ook heel wat ongevallen met blijvende lichamelijke letsels en materiële schade.” In Jabbeke en Staden is het verbod op vuurwerk dan weer voor het eerst van kracht.

Hier wel toegelaten

Meer dan één op de drie lokale besturen in onze provincie voorziet in de nacht van 31 december op 1 januari een uitzondering op het vuurwerkverbod. In die 26 steden en gemeenten is het op oudejaarsnacht toegelaten om vuurwerk af te steken. De uren waar die uitzondering geldt, verschillen wel van gemeente tot gemeente. Zo laten Harelbeke en Deerlijk vuurwerk toe tussen 20 uur ‘s avonds en 2 uur ‘s nachts, in Izegem en Blankenberge kan het dan weer enkel tussen 23 en 2 uur. Waregem laat slechts ruimte tussen 23.30 en 00.30 uur. De Haan laat vuurwerk ook toe, zij het enkel in afgebakende zones op het strand.

In de rest van de West-Vlaamse steden en gemeenten – 29 gemeenten in totaal – moet je minstens melding maken van je vuurwerk of een aanvraag indienen bij de burgemeester. Dat is onder meer het geval in Roeselare, Tielt, Oostende, Nieuwpoort, Diksmuide, Torhout, Zwevegem en Knokke-Heist. Een aanvraag staat voor alle duidelijkheid niet automatisch gelijk aan groen licht. De meeste steden en gemeenten die het toelaten, vragen feestvierders overigens om geluidsarm, diervriendelijk vuurwerk te gebruiken.