In juli veel minder verloren gelopen kinderen op strand, al zit het slechte weer daar voor een groot deel tussen

De maand juli tikt af op 208 verloren gelopen personen. Dit is een fractie van het aantal vorig jaar in dezelfde periode.

Het kwakkelweer in juli (op enkele goede dagen in het begin van de maand na) is uiteraard de meest logische verklaring: weinig strandgangers en minder drukke stranden leiden automatisch tot minder verloren gelopen personen. In 2022 noteerden we in juli 879 personen die even de weg kwijt waren, in 2021 waren dat er 462 en in 2020 389.

De cijfers van de verloren personen liggen voorlopig erg laag.“Het minder goede weer had dan toch een positief gevolg”, knipoogt An Beun, algemeen directeur van de kustreddingsdienst. “Vanaf deze week wordt opnieuw prachtig weer voorspeld, dus we vermoeden dat veel mensen hun gemis aan vitamine zee zullen inhalen en dat het dus een pak drukker zal worden op het strand. Daarom vragen we graag aandacht voor volgende veiligheidstips. Wie weet kunnen we het aantal verloren gelopen personen ook in de maand augustus beperkt houden!”