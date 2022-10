In jaar tijd verdwijnen vier van de vijf geldautomaten in Heule

Na de bankautomaten van BNP Paribas en ING, verdwijnen op korte termijn ook de automaten van KBC en Belfius. De buitenbank van Argenta in de Kortrijksestraat is zo de enige optie voor Heulenaars die geld uit de muur willen halen. Het nieuws doet meteen wat stof opwaaien op sociale media.

De vier grootbanken KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING doeken al jaren in sneltempo hun verschillende kantoren op, dus ook in Heule. Op iets meer dan een jaar tijd gaat Heule van vijf bankautomaten naar één.

BNP Paribas en ING sloten vorig jaar al hun kantoren en bijhorende bankautomaten. KBC en Belfius volgen binnenkort hun voorbeeld. Bij Belfius blijft het overschrijvingsautomaat wel staan. De buitenbank van Argenta in de Kortrijksestraat, houdt als enige stand. Het kan ook slechter, in Bissegem zijn er al sinds 2020 geen bankautomaten meer.

Als antwoord op die prompte sluitingen, werken de vier grootbanken samen om ‘bankneutrale’ automaten neer te poten in de steden en gemeenten. Alleen komt dat ‘bankneutraal’ automaat aan het Ring Shopping, op zo’n 2,5 kilometer van Heule-Centrum. Het is de ambitie van de grootbanken om minstens één bankautomaat te hebben binnen een straal van vijf kilometer.

Kritiek op sociale media

De reacties op de sociale media over het nieuws zijn niet mals. De grootste bekommernis is dat ouderen zo steeds verder moeten uitwijken om nog cash geld te bemachtigen. Hoewel het sinds juni in elke zaak verplicht is om een elektronische betaalwijze aan te bieden, hetzij Payconiq of bancontact, lijken vele Heulenaars toch verknocht aan cash geld. Naar een exacte sluitingsdatum van de automaten is het nog gissen.

(JF)