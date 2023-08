In Iepers stadhuis werken nu ook ‘Soeperhelden’: “Mooi en warm initiatief”

In het stadhuis van Ieper werken sinds deze zomer Soeperheroes: kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die er “verse soepjes met rijkelijk belegde stuutjes” serveren.

“Ik kwam mijn buitenlands reispaspoort afhalen”, vertelt Gill Fieu (27) uit Ieper. “Nu zit ik bij Soeperheroes voor een soepje en stuutje met gerookte zalm. Dit is een mooi en warm initiatief.”

In de keuken bereiden ‘Soeperhelden’ Kevin Dufloucq (28) uit Boezinge en Hanne Camelbeke (17) uit Deerlijk de stuutjes. “Mee mogen werken aan iets nieuws is heel tof”, vindt Kevin. “En de locatie is perfect.”

Het stadsbestuur stelde een plekje voor in administratief centrum Auris, een relict van Lernout & Hauspie waar onder meer de stadsdiensten van Ieper zijn ondergebracht. “Jaren geleden werd op die plek een private horecazaak uitgebaat, maar sinds corona staat het leeg”, zegt welzijnschepen Eva Ryde (N-VA). “We zijn zeer blij dat dit initiatief is opgestart met partners uit de gehandicaptenzorg, die hiervoor een subsidiedossier indienden bij de Vlaamse overheid.”

Het gaat om Vondels, een vzw die ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een (vermoeden) van beperking, maatwerkbedrijf Westlandia en De Lovie vzw die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de ruime Westhoek. “Bepaalde cliënten met een zekere kwetsbaarheid ervaren drempels om in het reguliere arbeidscircuit aan de slag te kunnen, nu of op langere termijn”, aldus Glenn Dezeure, coach begeleid wonen bij Vondels.

Duurzaam verhaal

Deze mensen zoeken een plaats van verbinding met ontplooiingskansen en de nodige ondersteuning en veilige context om een duurzaam verhaal te schrijven. “We vormen een uitvalsbasis richting de arbeidsmarkt, maar blijven hierbij ook een vaste (terugvals)basis waar onze medewerkers altijd welkom zijn. Hun welzijn en groei blijft onze grootste prioriteit. Dit initiatief is nieuw en er komt veel bij kijken, maar na de eerste weken houden we er een goed gevoel aan over en de medewerkers komen met plezier.”

Ook voor het stadsbestuur smaakt het initiatief naar meer. “Waarom geen andere kleine dagdagelijkse taken opnemen in het gebouw, zoals de planten water geven. We hopen de mogelijkheden in de toekomst verder af te toetsen en uit te werken”, besluit Ryde. (TP)