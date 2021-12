In Ieper was het even toch een witte kerst: “Hopen dat het schuim niet in het kanaal terechtkomt”

Het was een vreemd zicht op kerstdag: langs de Oostkaai in Ieper kleurden de bermen en het fietspad een tijdje wit. Niet door sneeuw, maar door een schuimachtige substantie. Het kwam wellicht van een bedrijf uit de buurt en zou onschadelijk zijn. “Zolang het niet in het nabije kanaal of beek stroomt.”

De stad Ieper is op de hoogte en volgt het incident op. “We hebben een sterk vermoeden dat het schuim afkomstig is van een bedrijf uit de buurt”, zegt Erik Marrecau, milieuambtenaar van de stad. “De oorzaak van de schuimvorming? Het gaat mogelijk om resten van detergenten uit spoelwater, die in combinatie met debiet en verval beginnen te schuimen. De deputatie verleende een tijdelijke proefvergunning aan het bedrijf voor het lozen in de rioleringen. Daarbij is aangehaald, dat men maatregelen moet nemen om schuimvorming te beperken. “

Milieuvervuiling niet uit te sluiten

Marrecau verwacht niet meteen milieuvervuiling. “Zolang zulk schuim niet in oppervlaktewater, zoals het nabijgelegen Kanaal Ieper-IJzer of de Bellewaerdebeek, terechtkomt. Zeker in de zomerperiode kan dat nefast zijn. Nu zitten de vissen in diepere delen van het water. In dit geval lijkt het schuim te zijn afgevoerd via de riolering, maar bij veel regen kan deze substantie via een overstort toch in het kanaal stromen. Het valt dus nooit honderd procent uit te sluiten.”

De Vlaamse milieu-inspectie volgt het dossier op de voet en is sinds 15 november al driemaal ter plaatse geweest, omwille van schuimvorming op de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, enkele kilometer verderop aan de Diksmuidseweg.

Overleg na kerstvakantie

“Het bedrijf kreeg op 4 november 2021 een proefvergunning van de deputatie West-Vlaanderen om onmiddellijk te lozen op de riolering”, bevestigt Brigitte Borgmans, woordvoerder van de milieu-inspectie. “Er is na de kerstvakantie een overleg gepland met alle betrokkenen in dit dossier.”

“In het kader van die proefvergunning verwachten we een rapport van het bedrijf. Er bestaat een product om zulke schuimvorming te onderdrukken. Wat er uiteindelijk verkeerd liep, zal nog moeten blijken”, besluit Marrecau.

(TP)