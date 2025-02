In elke kustgemeente gelden er andere regels voor honden op het strand

In Brugge zijn honden de komende zomer toegelaten op het strand vanaf 20 uur ‘s avonds tot 10 uur ‘s morgens. Provincieraadslid Nico Blontrock (CD&V) vroeg de deputatie om het initiatief te nemen om dit uit te breiden naar andere kustgemeenten. De kustburgemeesters willen dit niet en schermen met hun lokale autonomie.

Volgens Nico Blontrock komt het Brugs stadsbestuur tegemoet aan de vraag van vele hondeneigenaars: “Maar honden kennen geen grenzen. Als een hondenbezitter richting Blankenberge of Knokke-Heist wil doorstappen, gelden er andere regels. Dat staat vermeld op dekust.be, maar er komen vel opmerkingen over.

Gouverneur Carl Decaluwé zei hierop het volgende: “Het is een oude vraag, het is niet de eerste keer dat die logische vraag wordt gesteld. In 20213 heb ik al gevraagd om uniformiteit aan de kustburgemeesters. Er is geen draagvlak, het is lokale autonomie, was hun antwoord.”

Kafka

“Dat is pure Kafka! als je alle politiereglementen bekijkt, is er tussen de verschillende gemeenten verschillen tussen de hoogseizoen en de toegelaten uren. Zelf qua toegelaten leibanden is er geen uniformiteit. Op 14 maart opnieuw kustburgemeestersoverleg, ik zal het nog eens voorleggen.”

Er is nog een tweede oplossing: perfect via een addendum in de strandconcessies: een uniform politiereglement voor de heel kust. Ik moet toestemming krijgen van de bevoegd minister. Want ook de handhaving is momenteel zero zero zero. Ik heb gen weet van pv’s voor inbreuken op die reglementen”, aldus de gouverneur.