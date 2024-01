In Brugge zijn ze ‘preus’, in Tielt is het onveilig fietsen en Roeselare is geen fan van diversiteit: bekijk de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid stelt vandaag de resultaten voor van een grootschalige driejaarlijkse bevraging bij de burgers over allerlei thema’s. Daaruit blijkt dat West-Vlamingen doorgaans best tevreden zijn over hun gemeente, al zijn er grote verschillen.

De Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid is een driejaarlijkse bevraging van de bevolking over veertien beleidsthema’s. Maar liefst 135.000 Vlamingen namen in het voorjaar deel aan de bevraging en gaven zo een inzicht in meer dan 400 indicatoren. Thema’s als het onveiligheidsgevoel, het communicatiebeleid van de gemeente maar ook fietsinfrastructuur en groenbeleid passeerden zo de revue. De grootschalige enquête dient voor een gemeente – of stadsbestuur als checklist voor het gevoerde beleid en toont aan wat goed werkt en waar er ruimte is voor verbetering.

Meest tevreden in Zuienkerke

Uit de grootschalige bevraging blijkt alvast dat West-Vlamingen doorgaans best tevreden zijn over hun gemeente. Zuienkerke spant de kroon. Daar zegt maar liefst 89 procent van de inwoners dat ze tevreden zijn over het gevoerde beleid. Veel West-Vlamingen zijn dan ook fier op hun gemeente. Dat is vooral zo in Brugge en Knokke-Heist, waar telkens 85 procent van de inwoners aangeeft preus te zijn.

Weinig vertrouwen in Ruiselede

West-Vlamingen hebben ook best wel vertrouwen in hun lokale bestuur. Dat is zeker het geval in, opnieuw, Zuienkerke en Lendelede waar exact vijftig procent van de inwoners stelt ‘veel vertrouwen’ te hebben. Het laagste cijfer is weggelegd voor Ruiselede. Daar zegt 43 procent ‘weinig vertrouwen’ te hebben in het bestuur, al kan dat ook te maken hebben met de fusieplannen die in het voorjaar van 2023 – op het moment van de bevraging – een actueel thema waren in de gemeente.

Voor of tegen diversiteit?

Wat diversiteit betreft, en dan vooral de houding ertegenover, is het opvallend hoe negatief de tendens in het midden en het zuiden van West-Vlaanderen is. In Roeselare bijvoorbeeld, zegt maar liefst 38 procent van de inwoners dat ze negatief staan ten opzichte van diversiteit. Het omgekeerde beeld zien we in Brugge, waar hetzelfde percentage van de inwoners net positief ten opzichte van diversiteit staat.

Over de fietsinfrastructuur zijn vooral de inwoners van de kustgemeenten tevreden. Vrijwel alle kustgemeenten scoren daar goed. In pakweg Tielt daarentegen is er nog wel wat werk aan de winkel. Maar liefst 57 procent van de respondenten daar is het niet eens met de stelling dat de fietsinfrastructuur in de stad voldoet.