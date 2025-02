In Brugge kan erkenning van afstamming voortaan digitaal

Brugge breidt haar online dienstverlening verder uit. Het is de eerste stad in Vlaanderen die de erkenning van afstamming aanbiedt via Mijn Burgerprofiel, het online loket voor overheidszaken. Deze nieuwe stap in de digitalisering van de stadsdiensten zet Brugge op de kaart als pionier in klantgerichte dienstverlening.

Wanneer ouders niet gehuwd zijn, moet de afstamming van de vader of meemoeder officieel worden vastgelegd via een erkenning. Tot nu toe moest dit altijd fysiek gebeuren bij de gemeente. Vanaf 27 februari 2025 kunnen ouders in Brugge het proces nu eenvoudig en veilig online opstarten. Een loketbezoek is niet meer nodig. Wie dat verkiest, kan uiteraard nog altijd op afspraak langskomen.

Koploper

Volgens schepen van Burgerzaken Mieke Hoste bewijst Brugge met deze digitale erkenning opnieuw dat de Stad koploper is op het vlak van innovatieve dienstverlening: “We maken het onze inwoners makkelijker door hen deze mogelijkheid als eerste stad in Vlaanderen aan te bieden.”

Voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen, bezoek www.brugge.be/kind-erkennen.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relanceplan van de Vlaamse Regering gefinancierd door de Europese Unie via NextGenerationEU.