In beeld: herbeleef hier het koninklijk bezoek aan Roularta en onze redactie

Koning Filip en koningin Mathilde kwamen donderdagochtend langs bij Roularta Media Group voor een uitgebreid bezoek. Het vorstenpaar kreeg er onder andere een uitvoerige uitleg over de werking van de redactie van De Krant van West-Vlaanderen en De Zondag én zag in onze drukkerij hoe onze krant kraakvers van de persen rolde.

Hoog bezoek, donderdagochtend op de hoofdzetel van Roularta Media Group in Roeselare. Ceo Xavier Bouckaert had de eer en het genoegen om koning Filip en koningin Mathilde te verwelkomen. “In december hadden we al horen waaien dat er misschien koninklijk bezoek op komst was”, vertelt hij. “Pas in maart werd het officieel. Natuurlijk is dit een enorme eer voor ons.”

Het koningspaar kreeg een rondleiding op de redactie van De Krant van West-Vlaanderen en De Zondag, waar hoofdredacteur Bart Casteleyn hen een deskundige inkijk in onze krant gaf. “Het koninklijk bezoek kwam net tussen onze laatste deadlines en het drukken”, zegt hij.

Hoofdredacteur Bart Casteleyn geeft uitleg over De Krant van West-Vlaanderen en De Zondag. © Foto Kurt

“Een ideaal moment om je in onze redactie onder te dompelen. Ik heb honderduit verteld over de rijke traditie van KW. Onze oudste editie rolde al in 1896 van de persen en de start van De Weekbode betekende meer dan zeventig jaar geleden het begin van Roularta. De Roeselaarse uitgeverij is uitgegroeid tot een internationale multimediagroep.”

(lees verder onder de video)



“Ik heb koning Filip en koningin Mathilde getoond hoe onze historische krantentitels zich ontwikkeld hebben tot een modern merk met een sterke online poot.”

“Wij zien deze koninklijke passage als een erkenning voor ons werk” – Bart Casteleyn, hoofdredacteur KW en De Zondag

Het koninklijk bezoek betekent veel voor KW, zegt Bart Casteleyn. “Dit doet ons deugd. Door de stijgende papierprijzen en de razendsnelle digitalisering zijn het voor geen enkele krant ter wereld makkelijke tijden. Daarom zien wij deze koninklijke passage als een erkenning voor ons werk. En dat hebben we uiteraard ook aan onze trouwe lezers te danken. Net daarom heb ik ons vorstenpaar verteld dat één op de twee West-Vlamingen De Krant van West-Vlaanderen leest.”

Martine Verkindere, die al veertig jaar bij De Krant van West-Vlaanderen werkt, kon kort met onze koning spreken. Ze toonde hem enkele foto’s van 33 jaar geleden, toen koning Boudewijn Roularta bezocht. © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Martine Verkindere, die al veertig jaar bij De Krant van West-Vlaanderen werkt, kon kort met onze koning spreken. Ze toonde hem enkele foto’s van 33 jaar geleden, toen koning Boudewijn Roularta bezocht en eveneens een ontmoeting met Martine had. “Koning Filip was zichtbaar geïnteresseerd in wat ik te vertellen had”, reageert ze. “Het is een aimabel man.”

(lees verder onder de video)



Algemeen directeur Thijs Naeyaert had de kans om onze koningin te begroeten. “Onze vorstin vroeg me wat mijn job inhield en was duidelijk op de hoogte over wat Roularta elke dag opnieuw doet. Ze stelde een pak vragen over onze digitale toekomst en weet goed hoe de media zich anno 2023 moeten profileren.”

Na de passage op de redactievloer trokken koning Filip en koningin Mathilde naar de state of the art-drukkerij van Roularta Media Group. “Waar ze het allereerste kraakverse exemplaar van De Krant van West-Vlaanderen van de persen haalden. Ze wilden er absoluut bij zijn wanneer KW gedrukt wordt”, vervolgt ceo Xavier Bouckaert.

“In onze drukkerij toonden we niet enkel dat we top zijn in print, maar ook digitaal toonaangevend zijn” – ceo Xavier Bouckaert

“In onze drukkerij zagen ze dat we niet enkel top zijn in print, maar ook digitaal grote stappen zetten en toonaangevend zijn. Zo hebben we hen met plezier ingewijd over ons multimerkenplatform Mijn Magazines, onze eigenste Netflix.”

Fluvia

Na hun bezoek aan Roularta Media Group trekken koning Filip en koningin Mathilde nog naar de nieuwe brandweerkazerne Post Belgiek van de Hulpverleningszone Fluvia in Deerlijk, waar een rondetafelgesprek met de burgemeesters van Anzegem en Deerlijk, de zonecommandant en enkele vrijwilligers op de agenda staat.

