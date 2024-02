In 2023 opnieuw minder transmigranten aangetroffen in West-Vlaanderen

Het aantal transmigranten dat in West-Vlaanderen werd aangetroffen in 2023 ligt opnieuw lager dan het voorgaande jaar. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich verder. Zo blijkt maandag uit een rapport dat de gouverneur van West-Vlaanderen heeft laten opstellen.

De afgelopen jaren daalt het aantal aangetroffen en gecontroleerde transmigranten in West-Vlaanderen. Die trend zette zich ook in 2023 verder. In 2021 werden nog 1.811 transmigranten aangetroffen. In 2022 daalde dat aantal naar 532, afgelopen jaar ging het om 387 personen. Volgens de gouverneur liggen onder meer de investeringen in de beveiliging van de haven in Zeebrugge en de kuststreek aan de basis van de daling.

Zestig procent van de mensen wordt opgemerkt aan de kust, waarvan 44 procent in de havenzones. Daarbij gaat het voornamelijk om de haven van Zeebrugge. De helft van de transmigranten werden dan ook aangetroffen in Zeebrugge. Transmigranten komen in West-Vlaanderen hoofdzakelijk uit Eritrea, Marokko, Algerije, Irak en Afghanistan.

Vanaf de tweede jaarhelft werd een stijging vastgesteld van het aantal transmigranten in de haven van Zeebrugge. Dat is volgens het rapport het gevolg van de veranderende politiek in het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van overstekers met smallboats. Want wie met een smallboat aankomt in het VK, kan voortaan geen asiel meer aanvragen. Daarom proberen ze de oversteek te wagen met andere transportmiddelen.