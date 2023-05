In 2019 gevonden Britse soldaat Robert Kenneth Malcolm begraven op Bedford House Cemetery in Ieper

Op CWGC Bedford House Cemetery in Ieper vond woensdag de begrafenis plaats van de Britse soldaat Robert Kenneth Malcolm. De man was 23 jaar toen hij stierf. Het is dankzij DNA-onderzoek op stoffelijke resten dat zijn identiteit kon worden achterhaald. “Symbolisch voor iedereen die niet terugkwam uit de oorlog.”

Robert Kenneth Malcolm werd geboren in Stockton-on-Tees, in het noorden van Engeland in 1894. Voor hij in het leger ging, werkte Robert in de scheepsbouwindustrie. Hij vervoegde de tiende Field Ambulance en werd daarop ingedeeld bij de 140ste Field Ambulance Royal Army Medical Corps. Op 21 november 2019 vonden Nederlanders die aan het graven waren de resten van de soldaat gevonden in een bomkrater naast een bunker in het Twaalfgemetenbos in Hollebeke. De mensen die de ontdekking deden gaven dat door aan de politie, die op hun beurt het Agentschap Onroerend Erfgoed verwittigde. Bij het stoffelijk overschot werd een kenteken van de medische eenheid gevonden. “Op zijn schoen stond een productiedatum en we wisten ook dat de locatie na 1914 in Duitse handen was gevallen tot en met 1917”, zegt WO I-archeoloog Simon Verdegem. “Daardoor zijn heel wat data uit te sluiten.” Het zoekwerk in archieven naar welke soldaten van de medische dienst bracht de zoektocht terug tot acht en later tot drie.

DNA-staal

“Met een DNA-staal van de soldaat trokken we naar familie van de mogelijke kandidaten”, zegt Rosie Barron van de MOD War Detectives, een kleine eenheid van het Brits leger dat onder meer op zoek gaat naar de identiteit van stoffelijke resten. “We waren dan ook heel blij dat we een match vonden met soldaat Malcolm.”

Hoewel het niet in oorlogsdagboeken staat geschreven, werd Robert Kenneth Malcolm op 6 augustus 1917 opgegeven als vermist, hij was toen 23 jaar. Op 23 januari 1918 werd zijn dood bevestigd.

Enkele familieleden zakten af naar onze land om de begrafenis bij te wonen. “Het was heel emotioneel”, zeggen achternichten Jane Foster en Linda Jordan. “We kenden hem niet, maar het blijft een familielid. Het is ook symbolisch voor iedereen die niet terugkwam van een oorlog.”

In 30 jaar tijd werden in de Westhoek ongeveer 750 soldaten opgegraven, 40 daarvan konden worden geïdentificeerd. De begrafenis in Ieper werd bijgewoond door Vlaams minister Mathias Diependaele. De minister hoopt dat 139 eerste oorlogssites in ons land worden erkend als Unesco Werelderfgoed. (CMW)