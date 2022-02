In 1990 viel torenspits van de kerk in Sint-Joris tijdens een tornado naar beneden

De komende storm wordt aangekondigd als de “ergste in de afgelopen dertig jaar”. En dan gaan er in Sint-Joris, deelgemeente van Nieuwpoort, alarmbellen af. Want 32 jaar geleden rukte een tornado daar de torenspits van de kerk af. Die belandde recht door de middenbeuk en dat zorgde voor onwaarschijnlijke beelden.

“Mensen kwamen van ver kijken. Sommigen namen zelfs een steen van de torenspits mee, als een soort aandenken.” In 1990 zorgde een tornado voor wat niemand voor mogelijk achtte. De torenspits van de Sint-Joriskerk van het kleine dorpje Sint-Joris, een deelgemeente van Nieuwpoort, kwam naar beneden. Die belandde met de punt naar beneden door de middenbeuk, in het midden van de kerk en bleef zo staan. Het uurwerk op de kerkklok bleef als in een film staan op 14.55 uur. Het uur van de doortocht van de tornado.

De weermodellen voorspellen de komende dagen ook een zware storm boven onze regio. Experts spreken over de “ergste in de afgelopen dertig jaar”. En dan gaan de oren van Norbert Lagast (84) uit Westende altijd een klein beetje “tuuten”. Hij was in 1990 priester in de getroffen parochie. Hij is nog steeds priester en begint spontaan te zingen als we hem bellen en vragen naar de nakende storm: “Er mogen stormen komen, nimmer zal ons schip vergaan. Schrijf dat maar op. Zolang de schade materieel is, is alles overkomelijk”, zegt hij.

© (Foto Luc David)

Norbert was op bezinningsdagen in Veurne toen hij gebeld werd met het nieuws. “Ik was amper enkele kilometers verder en daar was het windstil”, blikt hij terug. “Die tornado was heel erg plaatselijk. Maar ik reed naar huis en toen ik op de baan naar de kerk reed, geloofde ik mijn ogen niet. De torenspits was er letterlijk af en was dwars door de kerk gevallen.”

Het toeval wil dat Norberts vader, die in de aangrenzende pastorie woonde, de kerk net had afgesloten. Hij was de pastoriewoning net binnen gestapt toen het gebeurde. “Dus voor hetzelfde geld voltrok zich daar een dubbel drama en was ik mijn vader ook verloren”, zegt Norbert.

Stoelen cadeau

Het nieuws en de beelden over de kerktoren gingen al snel rond. Luc David (64) was toen adjudant bij de brandweer. “De televisiebeelden werden toen zelfs in Japan getoond”, zegt hij. “Als brandweer konden we daar ter plaatse niet veel doen. Maar die tornado zorgde wel in een heel korte tijd voor honderden andere oproepen. Dat was eigenlijk ongezien. De ploegen zijn toen echt 24 uur op 24 bezig geweest.”

En ook in eigen land kreeg de kerk uiteraard heel wat aandacht. Horden ramptoeristen kwamen dan ook ter plaatse. Een gespecialiseerde firma slaagde er in om de toren uit de middenbeuk te heffen en naast de kerk te leggen. “Ondertussen hield ik mijn diensten in de containerklassen van de plaatselijke school”, herinnert Norbert zich. “Er waren bij de kerkfabriek hoe dan ook wel al plannen om het dak van de kerk te vernieuwen. Dus dat ging allemaal redelijk snel. Ik kreeg zelfs telefoon vanuit het bisdom van zodra ze hoorden wat er was gebeurd. Van hen kreeg ik 75 prachtige, nieuwe stoelen cadeau voor in de vernieuwde kerk.”

Als Norbert tegenwoordig een aankondiging voor een storm hoort, komen de beelden telkens terug. “Ik houd mijn hart vast voor de komende dagen. Ik woon vlakbij de zeedijk en zal dus vanop de eerste rij getuige zijn. Maar ik hoop vooral dat iedereen veilig mag blijven.” (TL)