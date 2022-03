In 15 impactscholen ondersteunt een computerprogramma het leerproces

In de vijftien basisscholen van scholengroep!mpact uit Brugge ondersteunt sinds enige tijd ‘Smart Symbols’ het leerproces van de kleuters. Dit is een digitaal platform dat de activiteiten van de kleuters registreert, zodat hun evolutie op elk moment bijgestuurd kan worden.

In de meeste kleuterklassen blijf het ICT-onderwijs meestal beperkt tot het inoefenen van bepaalde vaardigheden via apps of het spelen van educatieve games. Nochtans kan technologie ook heel ondersteunend ingezet worden. Digitale leermiddelen zijn voor jonge kinderen vaak een motiverende factor en ze laten de leerkracht toe zich te focussen op andere pedagogische taken.

De realisatie van het project Smart Symbols was mogelijk dankzij het Flankerend Onderwijsbeleid van de provincie West-Vlaanderen.

Volgsysteem

Wesley Vanbavinckhove, directeur van BS De Springplank, is bijzonder enthousiast over Smart Symbols. “Het is eigenlijk een volgsysteem op maat van de kleuter. Kinderen loggen met hun klassymbool in in het programma. Op het grote scherm zien ze welke activiteiten of hoekjes er voor hen openstaan die dag. Ze zien ook onmiddellijk of er nog vrije plaatsen zijn in de speelleerhoek van hun keuze. Wanneer de opdracht in de hoek van hun keuze afgewerkt is, evalueren ze hun activiteit aan de hand van een smiley.”

Beeld vervolledigen

“Eigenlijk nemen de kinderen hun eigen leerproces in handen”, vervolgt Vanbavinckhove. “Daarnaast hebben de leraren door Smart Symbols ook een duidelijk zicht op de activiteiten van de kinderen. Het computerprogramma vervolledigt ook het beeld dat de juf heeft van een bepaalde kleuter. Zonder doelgericht te observeren weet ze hoelang een kind in een bepaalde hoek verblijft of hoe vaak een kleuter kiest voor een welbepaalde activiteit.”

“Tussentijds volgt een overleg met de kinderen. Elke kleuter kan dan motiveren waarom hij een bepaald werkje in een speelleerhoek leuk of niet leuk vindt. Op dat moment krijgen de kinderen ook feedback en kan de leerkracht indien nodig bijsturen”, aldus directeur Wesley Vanbavinckhove.