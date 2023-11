Impuls Menen-Wervik wil ook digibeten aan sociale woning helpen

Vanaf januari 2024 krijgt de markt van de sociale woningen een complete makeover. Een algemene database moet aanvragen en het verwerken ervan heel wat eenvoudiger maken. Wie zich op een lijst wil laten zetten, moet dat vanaf dan online doen. Impuls Menen-Wervik bereidt zich alvast voor. “We willen mensen die geen kaas hebben gegeten van computers niet in de kou laten staan.”

Een resem aan overheidsdiensten, administratie waar geen einde aan komt en ellenlange wachtlijsten die iedere vorm van hoop de kop indrukken. Wie kans wil maken op een sociale huurwoning, moet zich schrap zetten voor het afleggen van een waar hindernissenparcours. Vlaanderen wil komaf maken met de wirwar aan diensten en aanbiedingen en zal vanaf januari 2024 de digitale kaart trekken. Aanvragen verlopen vanaf dan online en al na enkele minuten wordt duidelijk of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Met één klik van de muis

“Het zal een aanzienlijke sprong voorwaarts zijn”, klinkt het bij Sonny Ghesquière. Als algemeen directeur van Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik staat hij in voor het beheer van 2600 woningen en een wachtlijst van ondertussen 806 dossiers. “Mensen moesten naar hier komen, dan naar het OCMW en dan had je nog sociale verhuurkantoren. Vanaf januari gaat alles in één grote database komen, die het leven voor de aanvragers enorm zal vereenvoudigen. Een aanvraag doe je dan met je eID online en je kan ook het verloop van je dossier op het internet volgen. Het wordt ook heel wat eenvoudiger om een regio aan te duiden waar je graag een sociale woning zou willen huren. Wil je pakweg naar Wevelgem of Ieper, dan kun je dat met één klik van de muis aanduiden. Je hoeft je dus niet meer te verplaatsen.”

Verplichte digitalisering

Die modernisering brengt ook een pijnlijk probleem met zich mee, een probleem dat Impuls Menen-Wervik meteen wil aanpakken. “Het is een realiteit dat heel wat van onze huurders niet echt weten hoe ze die digitale wereld moeten aanpakken. Of ze begrijpen niet goed hoe de elektronische identiteitskaart werkt, ze begrijpen de taal niet en we hebben zelfs nog enkele huurders die niet kunnen lezen of schrijven. De digitalisering van de aanvragen wordt door Vlaanderen verplicht en wie het niet doet, verliest zijn of haar plaats op de wachtlijst. Dat willen we absoluut vermijden. Daarom hebben we de Digimaten en Digipunten ingeschakeld. De Digimaten zijn vrijwilligers die op vaste tijdstippen beschikbaar zijn om mensen verder te helpen. De Digipunten zijn dan weer 13 plaatsen op het grondgebied waar computers met een internetverbinding ter beschikking staan. Hoewel het pas in januari verplicht wordt, roepen we nu al iedereen op dit zeker op te volgen en indien nodig ons te contacteren. Er zit een feestperiode tussen en dan zijn verschillende diensten gesloten. Daar moet iedereen rekening mee houden.”