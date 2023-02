Imog zet in op duurzaamheid en waardevolle ruimte

De IMOG-site wordt volledig heringericht en wil inzetten op duurzame mobiliteit en de ontwikkeling van maatschappelijk waardevolle ruimte. “We willen de toegang tot alle activiteiten verder optimaliseren en ook toekomstgericht rond gedeelde mobiliteit en een duurzame stedelijke mobiliteit een rol opnemen”, zegt Koen Delie, manager Interne en Externe Communicatie.

Imog heeft voor de plannen 1,2 miljoen euro klaar.De werken zijn begin deze maand gestart en worden nu uitgebreid. “De in- en uitgang van de volledige site worden aangepakt met nieuwe weegbruggen, een aangepast circulatieplan en een centrale ingang en uitgang. Ook de parking wordt aangepakt. Er komt een Mobipunt dat verscheidene diensten zal bundelen, een CNG-tankinstallatie voor auto’s en vrachtwagens, 2 snelladers en 8 gewone laders voor e-voertuigen.

Voedselautomaat

“Het project omvat ook een carpoolparking, een fietsenstalling, taxistelplaats, een bushalte, en een plaats voor deelauto’s en deelfietsen”, duidt Koen Delie. “De glasbol en de B-post automaat krijgen een betere plaats. Nieuw is een voedselautomaat tegen voedselverspilling. We deden een onderzoek naar een deelautomaat en app voor de verkoop van voedsel, dit in het kader van duurzame voeding en het vermijden van voedselverspilling. We zoeken nog uit hoe het kan, maar het kan ook een doorgeefluik/automaat zijn waar je iets kan achterlaten wat je te veel hebt. Iemand anders kan er dan gebruik van maken”, aldus Koen.

De huidige werken nemen een drietal maanden in beslag. We verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken. Met deze investeringen wil Imog haar maatschappelijke rol opnemen en maximaal gebruik maken van de centrale ligging langs de drukke verkeersader die de Kortrijksesteenweg is.” (Peter Van Herzeele)