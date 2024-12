Immokantoor zamelt speelgoed in voor kansarme kinderen: “Gezinnen kunnen er zeker nog veel plezier uithalen”

CENTURY 21 Immo Vercoutere zamelt nog tot eind dit jaar speelgoed in voor kansarme gezinnen uit Avelgem. Oud ‘vergeten’ speelgoed krijgt daarmee een nieuw dankbaar leven.

“Het initiatief komt van CENTURY 21 nationaal, maar wij wilden het in Avelgem zelf houden”, vertelt zaakvoerder Arne Vercoutere (38) van CENTURY 21 Immo Vercoutere.

“Veel kinderen uit kansarme gezinnen krijgen geen cadeautjes onder de kerstboom. Met ons kantoor zamelen we speelgoed in, samen met Oeze Winkel waar het naartoe gebracht wordt. We wilden een Avelgemse organisatie daarmee plezieren en via Trees Vandeputte kwamen bij Oeze Winkel terecht.”

Vergeethoekje

“Na de komst van de Sint in veel gezinnen wordt vaak niet meer naar het oude speelgoed omgekeken. Dat komt dan in een vergeethoekje terecht. Dat speelgoed kan nu gerecupereerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. We willen de inwoners uit Avelgem warm maken om het tot bij ons te brengen.”

“We weten dat daar heel veel kinderen heel blij zullen mee zijn”, gaat Stein Declercq (32) van CENTURY 21 Immo Vercoutere verder. “In wat de warmste periode van het jaar wordt genoemd willen we hen hiermee plezieren. Het speelgoed kan nog altijd bij ons binnengebracht worden in ons kantoor, dat trouwens 15 jaar bestaat, in de Doorniksesteenweg 32 B in Avelgem. Dat kan tussen 16 en 18 uur.”

Het gezin met Winok, Sanna en hun dochter Isolde kwam met veel enthousiasme hun speelgoed binnenbrengen. “We zagen de oproep via de sociale media passeren”, vertelt Winok.

Nieuw leven

“Voor ons was het al vlug een uitgemaakte zaak om alles wat vanaf nu onaangeroerd blijft een nieuw leven te geven bij mensen waar er ongetwijfeld nog veel plezier kan uitgehaald worden. We zijn dan ook heel blij dat we hier ons steentje kunnen bijdragen.” (ELD)