Imke Roose uit Torhout: “Ik vind dat het de mensen te gemakkelijk wordt gemaakt”

Sinds twee jaar runt Imke Roose (21) haar eigen schoonheidssalon in Torhout, wat geen sinecure was. Daarnaast studeert ze nog bio-esthetiek en haartooi, om daar als leerkracht mee aan de slag te gaan. “Laat ons zeggen dat ik geen zittend gat heb”, lacht Imke. “Ik moet altijd bezig kunnen zijn.”

Dat doet ze ook als ‘content creator’. “Dat is een beetje spontaan gegroeid, uit mijn liefde voor fotografie. Als kind was ik op vakantie al tot vervelens toe bezig om alle mooie zaken zo perfect mogelijk op beeld te krijgen. Ik vergaarde wat volgers op Instagram en werd aangesproken door merken. Vandaag heb ik zo’n 100.000 volgers op Instagram.”

Het leverde haar ook een passage op in het tv-programma ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, dat niet onopgemerkt voorbij ging. “Ze hebben me niet in beeld gebracht zoals ik ben. Ze maakten van mij de boeman.” Het gevolg laat zich raden: op sociale media verscheen heel wat bagger. “In het begin was dat heftig om te lezen, tot ik eens ging kijken wie er commentaar postte. Dan wist ik meteen wie dat soort mensen waren en dat ik er mij niets moest van aan trekken.”

Kim Kardashian

Vooral haar lippen bleken een hot topic. Die waren nogal uitgesproken vol, na fillers. “Ik had eigenlijk nooit issues met mijn lippen, tot ik die prachtige volle lippen van Kim Kardashian zag op Instagram. Voor een paar honderd euro kon je dat laten doen. Ik was 18 jaar toen ik het voor eerst liet doen, maar na een paar maanden leek het effect wat uitgewerkt en liet ik het opnieuw doen. Al snel werkte dat verslavend. Ook mijn jukbeenderen liet ik al doen, maar dat zie je al niet meer. Ik liet ook een bult op mijn neus wegnemen, want daar had ik echt een complex aan overgehouden. Ik werd er indertijd veel mee gepest en moest zelfs naar de psycholoog, omdat het echt mijn zelfbeeld aantastte. Vandaag kan ik er veel beter mee overweg. Ook mijn tanden vind ik superbelangrijk. Ik verzorg ze heel goed. Vorige maand pas had ik voor het eerst in mijn leven een gaatje.”

Haar lippen laat Imke niet meer bijwerken, zegt ze. “Het voelde te veel aan alsof je lippen ‘koopt’. Ik vind ook dat het de mensen te gemakkelijk wordt gemaakt. Borsten of billen kan je makkelijk in Turkije laten doen, waar ze een luxereisje aan koppelen ter promotie. Bij mij moet je daar niet mee afkomen. Bovendien: billen maak je in de gym, niet in Turkije. Het helpt ook dat mijn vriend mij graag ziet voor wie ik ben. Het overtuigt mij ook dat iedereen perfect geboren wordt, ongeacht hoe je eruit ziet. We zijn negen maanden lang liefdevol gedragen door een moeder en zijn heel graag gezien voor wie we zijn. Dan moeten we er niet aan werken. Mensen laten zich al te makkelijk manipuleren. Die boodschap wil ik meegeven. Iedereen is mooi, en moet zich niet onzeker voelen.”