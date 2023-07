Ilyas (5) sterft na hartfalen in kinderopvang: “Hij was de lijm in onze familie”

Zaterdag is de 5-jarige Ilyas Desmet uit Dadizele overleden aan hartfalen. Hij kreeg een hartstilstand terwijl hij aan het spelen was in de kinderopvang. Ondanks de snelle reactie van de begeleiders en de inzet van de artsen kwam alle hulp te laat.

Een lief sociaal kind dat uitkeek naar de eerste schooldag in de lagere school. Ilyas Desmet, een speels en intelligent kereltje van 5 jaar oud, had een mooie toekomst voor zich. “Ilyas had een medische voorgeschiedenis, maar we hadden allemaal het gevoel dat het nu veel beter was. Zeker na een laatste controle in mei. Die was erg positief”, vertelt zijn grootmoeder Heidi Reynaert aangedaan.

Kort nadat Amal Abdullahi en Tobias Desmet de fiere ouders werden van Ilyas moest het jongetje geopereerd worden aan zijn hartje. De dokters stelden een transpositie van de grote vaten vast, een aanlegstoornis van het hart waarbij de twee grote slagaders van plaats verwisseld zijn. Ilyas kwam de operatie goed door. “Hij moest wel nog jaarlijks op controle, maar echt ongerust waren we niet meer”, zegt Heidi.

Los van zijn hartproblemen bij de geboorte sukkelde Ilyas de eerste jaren vaker wel met zijn gezondheid. “Maar met zijn typische sprongetje huppelde hij nu als het ware door het leven. Een intelligent jongetje die tot honderd kon tellen in het Engels en alle planeten bij naam kende. Lief, maar soms ook een deugniet”, vertelt zijn peter Benjamin Desmet met tranen in de ogen.

Twee keer hartfalen

Vorige week donderdag zakte Ilyas plots in elkaar toen hij aan het spelen was in de kinderopvang De Pagadder in Dadizele. “Ik kwam samen met zijn tante toe toen het net gebeurd was”, zegt Heidi. “Het leek wel alsof Ilyas bewusteloos was.” Al snel bleek de toestand van Ilyas heel ernstig. Terwijl een MUG toesnelde startten Ilyas zijn tante en een begeleider met reanimeren.

Hij werd met een lichte hartslag eerst naar AZ Delta in Roeselare gebracht en daarna onmiddellijk naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. “Zowel de begeleiders van de kinderopvang als de artsen hebben er alles aan gedaan om Ilyas te redden”, zegt zijn oma. “Maar een eerste hartfalen in Dadizele en daarna nog een in Gent zijn hem spijtig genoeg fataal geworden.”

Elke dag samen

Het verdriet bij de familie en in de vrije basisschool waar Ilyas school liep is groot. “Ondanks zijn prille leeftijd was Ilyas de lijm in onze familie”, zegt Benjamin. “Bij familiefeestjes trok hij alle aandacht naar zich toe.”

Oma Heidi nam Ilyas ’s ochtends mee naar de school waar ze zelf les geeft. Over de middag aten ze elke dag samen. “Ilyas was mijn zesde kind. Na het overlijden van mijn man vorig jaar was hij het doel in mijn leven”, zegt ze met een diepe zucht.

Herdenkingsmoment

Ook Domien Bekaert, directeur van de vrije basisschool ’t Brugske waar kinderopvang De Pagadder georganiseerd werd, is aangedaan. In een mail naar alle ouders, een mail die hij naar eigen zeggen nooit gedacht had ooit te moeten versturen, kondigt hij een gezamenlijk afscheidsmoment aan. “Op 1 augustus komen we samen op de speelplaats om Ilyas te herdenken en om een massa witte ballonnen los te laten”, schrijft hij.

De uitvaartplechtigheid voor Ilyas vindt plaats op donderdag 20 juli om 11 uur in de aula van uitvaartcentrum Eveline Geldhof in Moorslede. Steunbetuigingen kunnen via de site van het uitvaartcentrum gestuurd worden.