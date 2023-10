Ily Landuyt uit Staden is Queen of the Models ’23

De 17-jarige Ily Landuydt uit Staden won zaterdag de modellenwedstrijd Queen of the Models ’23 in de Stadsschouwburg in Mechelen. Daar stond ze niet alleen want een bus vol supporters moedigde haar aan vanop de eerste rij.

“Het jaar Queen of the Models is eigenlijk voorbij gevlogen maar was bijzonder leuk. Ik had nochtans stress tijdens de ‘Welcome-day’, maar erna waren de shoots echt fantastisch. Stelselmatig ben ik dan beginnen naar de finale toe werken. Niet alleen, maar met de ganse groep. Gelukkig is het groepsgevoel er altijd gebleven, zelfs tot op het podium in de finale. Zelf had ik vooraf wel stress maar achteraf gezien heb ik er wel ook van kunnen genieten. Ik heb ondertussen al veel complimenten gekregen dat ze me zien openbloeien. Ik hoop met dit artikel veel meisjes te kunnen overtuigen om mee te doen hieraan als ze hun zelfvertrouwen een boost willen geven of om nieuwe vrienden te leren kennen.”

Hoe fier ben je nu op het kroontje? “Super fier natuurlijk. Om eerlijk te zijn had ik dit nooit verwacht. Ik hoop nu de finalistes van volgend jaar ook voldoende ga kunnen helpen door hun parcours. Dat hebben mijn voorgangers eigenlijk perfect gedaan.” Eén van de prijzen is de cheque van 2.500 Euro. Wat Ily ermee gaat doen? “Sparen natuurlijk.”

Het podium werd vervolledigd met Princess Maury Van Handenhove en Duchess Lore Van de Velde. Ily is geen onbekende in de regio. Ze speelde voetbal bij SV Moorslede en is sinds kort veranderd naar SK Staden. Ze is nog studente en volgt de richting Wetenschappen-talen in VMS Roeselare. (SBR)