Iluna Decoutere (16) is jongste finaliste Queen Of The Models 2023

Iluna Decoutere uit Menen dingt dit jaar mee naar het felbegeerde ‘Queen Of The Models 2023’-kroontje. Ook haar zus, Yana, is finaliste. Toch wel een unicum voor deze wedstrijd.

“Het is inderdaad het eerste jaar dat er twee zussen meedoen aan Queen Of The Models. Ik droom er al jaren van om mij in te schrijven, maar de minimumleeftijd is 16 jaar. Dit jaar mocht ik dus wel meedoen”, lacht Iluna.

Bij de verkiezing Queen Of The Models ligt de focus vooral bij de vaardigheden die er van een model verwacht wordt. Ze leren er onder andere verschillende skills voor geslaagde fotoshoots op zowel locatie als in de studio.

“Voor mij is het vooral om veel ervaring op te doen. Ik ben van nature niet heel sociaal, dus daar moet ik ook nog aan werken. Alsook het opkrikken van mijn zelfzekerheid blijft een missie voor me. Vorig jaar zat ik niet goed in mijn vel. Een goede vriendin liet mij vallen en mijn grootvader overleed dat jaar. Ik vond het tijd om de boeg om te gooien en deze wedstrijd kwam als een geschenk uit de hemel”, vertelt Iluna, die al van kleins af geboeid is door het modellenwereldje. “Modellenwerk is altijd een droom geweest voor mij, al wil ik beroepshalve wel nog steeds vroedvrouw worden.”

De 22 finalistes zullen de komende maanden allerlei opdrachten moeten uitvoeren waarmee punten te sprokkelen zijn. Wie het dichtst 450 punten haalt, wint de wedstrijd.

Focus niet op uiterlijk

“Ik ben heel blij dat de focus bij Queen Of The Models niet bij het uiterlijke ligt. Eerlijkheid, attitude, orde en stiptheid dragen de organisatoren veel hoger in het vaandel”, aldus Iluna. Nochtans was Iluna zeer positief verrast na haar allereerste fotoschoot. “Toen ik de foto’s zag, vond ik mij knapper dan ik dacht te zijn. Alvast een boost voor mijn zelfzekerheid”, lacht Iluna.

De Meense deelneemster is ook de jongste finaliste dit jaar van de Queen Of The Models. “Ik ben inderdaad de jongste van de groep. Maar ik zal me niet laten kennen hé.” Op de slotshow, op 28 oktober, worden er drie meisje gekroond. “Ik gun het mijn zus zeker en vast en zij mij ook. Mijn hoofddoel is niet om te winnen, maar wel om veel nieuwe ervaringen op te doen.”

“En als ik op het einde van de rit enkele nieuwe vriendinnen heb leren kennen, dan zal ik dit gerust een geslaagde missie noemen”, besluit Iluna.

(Nicolas Verhaeghe)