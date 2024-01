Ilse Vandenbroucke wil meer kinderopvang: “Het probleem wordt ontkend”

Uit onvrede met een aantal beleidsbeslissingen zetelt Ilse Vandenbroucke al enkele maanden als onafhankelijke. Nu pleit ze voor de verdere uitbouw van de kinderopvang in Jabbeke. OCMW-voorzitter Paul Storme meent nochtans dat er geen probleem is.

“Het aantal kinderopvangplaatsen in Jabbeke staat op een historisch dieptepunt. Op 100 kinderen voorzien we in onze gemeente slechts 36 plaatsen. We zijn daarmee bij de slechtste gemeentes in West-Vlaanderen!” vat Ilse Vandenbroucke kort samen. “De kern van het probleem zit bij de bevoegde schepen en bij uitbreiding het college die het opvangprobleem volledig ontkennen. Volgens hen wonen er in Jabbeke slechts 218 kinderen tussen 0 en 2,5-3 jaar en zijn er dus 68 plaatsen per 100 kinderen. Alle signalen zoals de lange wachtlijsten, ouders of grootouders die zelf maanden vakantie moeten opnemen, kinderen die op meerdere (3!) opvanglocaties ondergebracht moeten worden… worden genegeerd en het bestuur komt met eigen statistieken waarbij de cijfers vanuit Vlaanderen (Agentschap Opgroeien) worden afgedaan als fake news. Bijgevolg blijven oplossingen, zowel op korte als op lange termijn, uit. Sinds de verkiezingen in 2018 is ons aantal opvangplaatsen in vrije val (tot dan nog 52,4 procent).”

Wissels

“Niettegenstaande dat ongeveer de grootste terugval in aantal plaatsen zich situeert voor 2019 noemt de schepen de wissels binnen het gemeentelijke team kindzorg en binnen de directie de voorbije drie jaar de belangrijkste oorzaken. Bovendien lijkt hij te vergeten dat hij zelf eindverantwoordelijk is en moet zorgen voor de stabiliteit van zijn beleid. Dat de onthaalouders met uitsterven bedreigd zijn, is al enige jaren duidelijk. De toename aan nieuwe wijken, denk maar aan Varsenare Noord, zorgt voor een stijging van het aantal jonge gezinnen en dus ook het aantal kinderen die opvang nodig hebben. Daar werd door het schepencollege echter niet op geanticipeerd. Nochtans: Gouverner, c’est prevoir. De gemeente trekt met de bouw van nieuwe wijken nieuwe inwoners aan – en dus meer belastinginkomsten – maar voorziet met die extra inkomsten niet in de infrastructuur en dienstverlening voor die bijkomende inwoners. Het ziet er bovendien naar uit dat het aantal kinderopvangplaatsen nóg verder zal dalen, maar de schepen en zijn collega’s zien en voelen, zich blind starend op hun eigen foute cijfers, de nood niet. We kochten de voorbije jaren met de gemeente meerdere eigendommen aan, zoals de site Rogiers en de pastorie in Snellegem, maar verbouwingen om daar opvangplaatsen te creëren werden en worden op de lange baan geschoven. Er is dringend een wijziging in het beleid nodig: zo kan de gemeente er bijvoorbeeld voor kiezen om privé-initiatieven te ondersteunen en te stimuleren.” Van Paul Storme mochten we geen reactie ontvangen. (Patrick Anthone)