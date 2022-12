Ilse Hoet wordt nieuwe algemeen directeur Kliniek Sint-Jozef

Het bestuursorgaan van Kliniek Sint-Jozef Pittem heeft Ilse Hoet benoemd tot algemeen directeur. Dat gebeurde na een publieke oproep voor kandidaten, gevolgd door een zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure met assessment door een extern bureau. Ze volgt er Filip Deboutte op, die met pensioen gaat.

Op 2 januari 2023 zal Ilse Hoet officieel de fakkel overnemen van Filip Deboutte, die eind 2022 met pensioen gaat. Een grondig overdrachtstraject tussen hen beide, alsook samen met de andere directieleden, zal daarbij een maximale continuïteit in de werking van het ziekenhuis garanderen.

“Met Ilse kiezen we voor een warme en empathische persoonlijkheid”, zegt Paul Callebert, voorzitter van het bestuursorgaan van Kliniek Sint-Jozef. “Ook haar ingesteldheid en visie wisten ons te overtuigen. Uit alles blijkt dat haar hart ligt bij het werken met en tussen mensen. De maatschappelijke en sociale context van de geestelijke gezondheidszorg zullen haar alleen maar extra voldoening geven. Haar samenwerkingsgerichte aanpak zal daarbij zeker zijn vruchten afwerpen binnen ons ziekenhuis, maar minstens even belangrijk zijn binnen ons netwerk van zorgpartners.”

Frisse blik

Ilse Hoet was de afgelopen 25 jaar werkzaam bij de Vlaamse Overheid. Haar meest recente functie is afdelingshoofd bij de afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare werken. Voorheen was ze ook actief als projectingenieur en later als beleidsmedewerker en leidinggevende binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast is ze ook actief als bestuurder in verschillende organisaties.

“Vanaf de eerste contacten voelde ik me aangetrokken tot de waarden van Kliniek Sint-Jozef. Warmte, verbondenheid, respect en betrokkenheid zitten duidelijk ingebakken in het DNA van de Kliniek. Dit engagement mogen opnemen, voelt tegelijk als een grote eer en een enorme uitdaging. Ik kijk er naar uit om de ingeslagen koers verder uit te bouwen, maar hoop met mijn frisse blik ook nieuwe perspectieven te kunnen aanreiken”, aldus Ilse Hoet over haar nieuwe uitdaging.

Opvolging

Filip Deboutte, huidig algemeen directeur van Kliniek Sint-Jozef, kondigde eerder dit jaar aan met pensioen te gaan. “Gemengde gevoelens zijn eigen aan een afscheid, maar vandaag overheerst vooral dankbaarheid. Als algemeen directeur zat ik steeds op de eerste rij om vooruitgang te zien geboekt worden, hetgeen mij elke dag motiveerde en met energie vervulde.”

“Ik kan terugblikken op vele waardevolle ontmoetingen en samenwerkingen. Het zijn dan ook de persoonlijke contacten waar ik de beste herinneringen aan bewaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Kliniek en medewerkers bij Ilse in goede handen zullen zijn. Ik wens haar veel succes en voldoening toe in haar nieuwe functie.”

“In naam van het bestuursorgaan wil ik Filip graag danken voor de immer fijne samenwerking. Mij zal vooral zijn verbindende rol bijblijven die steeds zorgde voor de nodige rust en sereniteit in het ziekenhuis, niet in het minst tijdens de moeilijke coronaperiode”, besluit Paul Callebert.