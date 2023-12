Ilse en Francine breien voor ‘Parels van Vreugde’

Onder het motto ‘Brei de eindjes aan mekaar’, haalden boezemvriendinnen Ilse Coenegracht en Francine Vermeire uit Blankenberge 275 euro op voor Parels van Vreugde.

Deze organisatie laat kinderen uit de Parijse buitenwijken een zorgeloze vakantie beleven bij Belgische gastgezinnen. “Het gaat om kindjes die niet de mogelijkheden toebedeeld krijgen om zich ten volle te ontwikkelen, omdat de ouders zelf over weinig middelen beschikken”, zegt Ilse, die momenteel haar gastkindje Saphia (2) op bezoek heeft. “Zalig gewoon om een kind zoveel liefde en warmte te schenken”, klinkt het.

Ilse breit al enkele jaren mooie kindertruien voor gezinnen in nood. “Ook in 2024 blijf ik voortbreien, en ondertussen heb ik mijn vriendin Francine ook warm gekregen om mee te doen. Zij haakte leuke kerstversiering waarmee we deze maand op een aantal hobbybeurzen hebben gestaan”, aldus Ilse. Dat bracht de aardige som van 275 euro op die integraal naar Parels van Vreugde gaat. “Hoe meer mensen er deze organisatie leren kennen, hoe meer kindjes we een fijne vakantie kunnen bezorgen en even de miserie van thuis kunnen laten vergeten”, klinkt het.