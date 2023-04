Ilse Coopman wil cursus voor het rijden met een elektrische fiets in Brugge wegens de vele ongevallen

“Er zijn veel ongevallen met senioren op elektrische fietsen. Die zouden vorming moeten krijgen van de Brugse politie, in overleg met de fietsersbond”, opperde stelde raadslid Ilse Coopman (N-VA) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

“De elektrische fiets is ook in Brugge enorm in opmars”, stelt Ilse Coopman (N-VA) vast. “Voor veel mensen is dat een zeer goede zaak. Iedereen kent wel een ouder, grootouder of kennis die daardoor meer buitenkomt, mobieler is en minder voor de auto kiest om een boodschap te doen, naar het werk te gaan. Veel senioren en anderen herwonnen daardoor vrijheid en bewegen zo ook meer. Positief voor de gezondheid én mobiliteit.

Ongevallen

“Jammer genoeg is er ook een keerzijde aan deze medaille. Uit Vlaamse cijfers blijkt dat bij verkeersongevallen vaak een elektrisch fiets betrokken is. Daarbij gaat het in 8 op de 10 gevallen om senioren”, vervolgt het Brugs gemeenteraadslid. “Uit cijfers van Okra Sport+ blijkt dat de slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen gemiddeld ouder zijn dan de slachtoffers die zich met een gewone fiets verplaatsten.”

“’Bij het aantal verkeersdoden die zich met een elektrische fiets verplaatsten, zien we dat 80% ouder is dan 55 jaar. Nog opvallend en zeer betreurenswaardig is ook dat bijna de helft van de fietsdoden zich in de klasse 70+ bevindt. Zo’n elektrische fiets gaat immers een stuk sneller dan een gewone fiets en is zwaarder en dus moeilijker hanteerbaar. Dit samen met een soms wat trager reactievermogen en wat mindere wendbaarheid, zorgt ervoor dat vooral senioren een extra kwetsbare groep in het verkeer worden.”

Vorming

Daarom stelt Ilse Coopman voor een vrijblijvend aanbod te organiseren voor een vorming rond veilig elektrisch fietsen: “Niet alleen voor senioren, maar ook voor andere geïnteresseerden, want ook bij speedelecs, meer voor een jonger publiek, zien we een stijging van het aantal ongevallen van 14 naar 319.”

“Zo’n cursus kan bestaan uit een gedeelte waarbij men theoretisch aandacht heeft voor het elektrisch fietsen. Een tweede luik zou een praktisch gedeelte bevatten, waarbij men in een reële verkeerssituatie tips geeft en een parcours aflegt met aandacht voor rotondes, kruispunten, oversteekplaatsen.”

“Iets wat zeker in de specifieke Brugse context van de binnenstad met zijn kronkelende nauwe straatjes, met veel bezoekers onder wie toeristen die onverwacht oversteken en met al eens natgeregende en dus gladde kasseien extra gevaarlijk is. “

Regisseursrol

“Hiervoor kan onze stedelijke politie de regisseursrol, maar kan men zeker ook samenwerken met de seniorenraad, fietsersbond en met geëngageerde fietshandelaars. Ik besprak dit voorstel met enkelen onder hen en zij allen reageerden positief. Hiermee sensibiliseren we én proberen we alvast in Brugge het stijgende aantal ongevallen met elektrische fietsen dalen”, aldus Ilse Coopman.

Zij kreeg steun van Sandrine De Crom (Open VLD) en Jos Demarest (CD&V). Volgens schepen Franky Demon (CD&V) organiseert de stedelijke sportdienst al fiestcrusussen en begeleide fietstochten: “Maar die halen blijkbaar niet hun maximaal rendement. Ik neem uw voorstel mee.”