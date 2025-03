“Ik zou graag quizzen tegen Aster Nzeyimana”: Peter Vantroys (49) is ‘De Slimste Mens van Kortrijk’

In sfeer- en poolcafé d’Elice aan de Oude-Vestingsstraat vond dinsdagavond 11 maart de finale plaats van De Slimste Mens van Kortrijk. Met de doorslaggevende vraag over de laatste vijf Kortrijkse burgemeesters won Peter Vantroys een tweedaags verblijf voor vier personen in Plopsaland, ontving hij een officiële oorkonde van de schepen van Evenementen en geniet zo eeuwige roem als De Slimste Mens van Kortrijk 2025.

Ooit won hij Blokken, nu is fervent quizzer Peter Vantroys De Slimste Mens van Kortrijk. “Een boekhouder en een quizzer, dat klinkt voor de meeste mensen waarschijnlijk saai. Mijn toekomstige vrouw dacht dat ik aan het zeveren was tijdens onze date toen ik vertelde over mijn job en hobby. Ik voldoe niet aan het cliché”, lacht Peter, die nog lang haar had tot zijn onderrug en met een motor reed.

Wekelijkse quiz

“Mijn eerste quiz was in het eerste middelbaar op school. Ik werd toen tweede en voel nog altijd de ontgoocheling dat ik niet op de echte naam van de paus kon komen. Pas aan de hogeschool begon ik regelmatig te quizzen. Elk jaar nam ik deel aan de Hantal Quiz, een evenement voor studenten en ex-studenten. Ik bleef dat doen tot mijn dertigste. Na mijn studies belandde ik wekelijks in café Vagant, waar elke maandagavond een quiz werd georganiseerd. Voor mensen die nooit quizzen, lijkt het misschien saai, maar eigenlijk gaat het vooral om samenzijn met vrienden, een gezellige avond op café, pinten drinken en plezier maken.” Samen met een andere ploeg gingen de vrienden ook in het weekend quizzen.

Muziekquiz

Eind december 1999 nam Peter deel aan zijn eerste grote muziekquiz. “Op die maandagavonden meten we ons met mensen die er altijd zitten, maar bij een grote quiz zit je tussen deelnemers die veel vaker en op hoger niveau quizzen. Toen merkten we dat we een goed team waren. Ik denk dat we toen derde of vierde geëindigd zijn. Dat gaf natuurlijk een goed gevoel, en zo hebben we beslist om ons regelmatig in te schrijven voor grotere quizzen. Onze ploeg heeft door de jaren heen veel namen gehad, maar in heel Vlaanderen waren we vooral bekend als ‘Jan, Piet, Joris en Sam Gooris’.”

“Op de een of andere manier onthoud ik gewoon veel”

“We hebben nachtenlang zitten brainstormen over een naam, uiteindelijk gebaseerd op onze eigen namen: Jurgen, Peter, Gootje en Tony. Tony moest maar Sam Gooris zijn. (lacht) Intussen proberen we nog eens per jaar samen te komen. Destijds had ik ook met een paar anderen het quizteam Stardust opgericht voor algemene quizzen. Die naam is heel bekend in de quizwereld en staat hoog in de ranking, maar tegenwoordig speel ik daar bijna niet meer mee. Mijn huidige ploeg heet Touring Wegenhulk, een naam die we zo’n 15 jaar geleden verzonnen als een flauw grapje: het is groen en rijdt met een geel wagentje. Ons team bestaat uit Jurgen, Kristof en mijn vrouw Kathy. Zij had nog nooit gequizd voordat ze mij leerde kennen.”

Muziek en film

“In de loop der jaren heb ik waarschijnlijk met zo’n vijftig verschillende quizploegen gespeeld, want elke ploeg heeft wel eens iemand te kort. Op de een of andere manier onthoud ik gewoon veel. Ik heb nooit echt gestudeerd voor een quiz; ik vertrouw op mijn parate kennis en dingen die ik ooit gelezen heb. Ik vind het leuker om mijn kennis te delen tijdens een quiz dan om mensen op familiefeesten te ambeteren. (lacht) Het is heel tof als je in een zaal met 200 mensen als enige het juiste antwoord weet. Mijn sterktes liggen vooral bij muziek, film en algemene kennis. Wat in de boekjes verschijnt en sensatieroddels blijven minder hangen.”

De Slimste Mens

“Een vriend wees me op De Slimste Mens van Kortrijk na een aankondigend artikel in De Krant van West-Vlaanderen. Hoewel ik individueel quizzen minder leuk vind, dacht ik: Waarom niet? Ik was erg benieuwd naar het concept. Het kon natuurlijk niet op dezelfde manier verlopen als op tv, dus ik was nieuwsgierig naar de uitwerking. Uiteindelijk is het zeer goed meegevallen. Eerlijk gezegd zou het erg geweest zijn als ik niet had gewonnen. Mijn tegenstanders waren iemand uit Oost-Vlaanderen die pas acht jaar in Kortrijk woont en iemand uit de regio Waregem die hier nog maar twee jaar woont. Dan zou het toch jammer geweest zijn als ik, als echte Kortrijkzaan, had verloren.”

Carcassonne

“Natuurlijk zullen er wel een paar slimmere mensen in Kortrijk rondlopen (lacht), maar het blijft een spelletje. Ik ga er dus niet mee te koop lopen. Voor mij draait het vooral om amusement. Als dat er niet meer is, dan moet je ermee stoppen, vind ik. Al is het natuurlijk wel leuk om over zoveel jaar nog eens terug te blikken op mijn behaalde oorkondes met mijn kleinkinderen. ‘Opa was slim’. (lacht) Ik zou het ook wel zien zitten om eens te quizzen tegen of met Aster Nzeyimana.”

Intussen heeft Peter door het quizzen een nieuwe hobby ontdekt. “Op een quiz won ik ooit een speciale editie van Carcassonne. Sindsdien is die hobby een beetje uit de hand gelopen. In acht jaar tijd hebben we nu iets meer dan 500 bordspellen verzameld!”