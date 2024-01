“Ik zit dolgraag in de koude”: Jonathan ging op expeditie in Noorwegen bij -28 graden

Net zoals de acht Bekende Vlamingen in het tv-programma ‘De Expeditie: Groenland’ trok Jonathan Dael (23) uit Bikschote in december op expeditie in de vrieskou. Hij koos echter om te ploeteren en overnachten in de sneeuw in Noorwegen, een land dat zijn hart heeft gestolen en waar hij misschien later wil gaan wonen.

Jonathan Dael (23) is de zoon van Filip Dael en Kristy Keirschieter. Hij heeft nog drie broers Yardi, Yoran en Yarne en een relatie met Friedel Vervaecke. Beroepshalve is hij botermaker in Milcobel in Langemark. Zijn grote passies zijn avontuur en reizen. “Ik heb twee jaar in het leger gezeten, maar ben om medische redenen moeten stoppen”, vertelt Jonathan. “Eenmaal uit het leger zocht ik naar iets waarbij ik ook mijn grenzen kon verleggen. Dat is begonnen met rotsklimmen. Toen ging ik ook voor het eerst alleen naar Noorwegen om trektochten te doen.”

“Ik droom ervan om ooit zelf gids te worden in Noorwegen”

Hij beklom al rotsen van meer dan honderd meter, onder ander in de Ardennen en de Ardèche, maar in december koos hij om de vrieskou te trotseren in Noorwegen. “Ik heb altijd graag Noorwegen willen bezoeken in de winter en dit was een van de beste mogelijkheden. Een Deen die cursussen geeft over reizen in de wildernis ging mee als begeleider. Hij leerde me navigeren, wat ik moet meenemen, hoe ik me moest bewegen… Voor mij was het vooral de bedoeling om het zelfstandig te kunnen om het later alleen te doen, zonder begeleiding.”

15 kilometer per dag

Dat er nu net een programma op tv is waarin BV’s hetzelfde doen, was voor Jonathan een aangename verrassing. “Normaal kijk is niet veel tv, maar dat programma volg ik wel. Het is quasi hetzelfde als wat ik gedaan heb. Een goeie week weg uit de beschaving, zo’n 15 kilometer per dag afleggen door de sneeuw en overnachten in een tent. Alleen is Groenland extremer wat het weer betreft. Het is ook veel geïsoleerder van de wereld. In Noorwegen, Zweden en Finland ga je al sneller beschaving tegenkomen. Maar het kriebelt nu wel om ook eens naar Groenland te gaan.”

Jonathan Dael heeft zijn hart verloren aan Noorwegen. © TOGH

Over het extreme weer dat hij opzocht, kan Jonathan nochtans niet klagen in Noorwegen. “Het koudste dat ik heb gehad, was -28 graden. Eenmaal het begint te sneeuwen, warmt het wel wat op tot -15 graden. Om je beschermen tegen de koude werk je met verschillende lagen kleren: longsleeve shirts in merinowol, fleece truien, verschillende jassen… Maar ik heb eigenlijk niet afgezien. Ik denk dat het belangrijk is om je mentaal voor te bereiden op zoiets. Als je van tevoren weet dat je zal afzien en koud zal krijgen, dan is het gemakkelijker te accepteren. Ik ben ook iemand die dolgraag in de koude zit, dus voor mij was dat gewoon een heel toffe ervaring.”

Gevriesdroogd eten

Alles wat nodig was, werd op een slee meegesleept door de sneeuw. Ook het eten. “Het ontbijt bestond uit havermout, nootjes, rozijnen en een proteïnebar voor ’s middags, zodat we vlug konden eten. Ik had ook nog wat extra snacks mee, zoals chocolade om die snelle calorieën binnen te krijgen. ’s Avonds hadden we dan wat koekjes en gevriesdroogde voeding, waarbij je gewoon wat warm water moet doen. Dan heb je een heel goeie maaltijd. Koffie, thee en soep hadden we ook mee voor ’s avonds.”

Gevaarlijke situaties heeft Jonathan niet meegemaakt, al is zo’n tocht niet zonder risico’s. “Er is lawinegevaar en je moet ook altijd controleren of het ijs dik genoeg is als je een dichtgevroren meer oversteekt. We leerden ook hoe je moet omgaan met ijsberen. Helaas hebben we die niet gezien. In Groenland is die kans veel groter. Dan is dat wel een serieus gevaar. De enige dieren die we tegenkwamen, waren poolvosjes en een eland.”

Nu heeft Jonathan de smaak volledig te pakken en plant hij al volop nieuwe avonturen. “IJsland, Groenland, de Himalaya… Als het maar expedities zijn. Op termijn hoop ik om ooit in Noorwegen te wonen en zelf gids te worden. Om effectief mensen uit hun comfortzone te trekken. Dat is ook iets dat me opviel in het tv-programma: hoe blij mensen kunnen zijn van gewoon eens te kunnen zitten op een stoel. Zo’n expeditie geeft je toch een nieuwe waardering voor de kleine dingen des levens. Ik denk dat de mensen daar wel iets van kunnen leren. Soms heb je niet alleen comfort nodig om een goeie tijd te hebben”, besluit Jonathan.