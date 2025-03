“Ik wil niet doen alsof het gemakkelijk is”: Vicky (31) blogt over mama zijn van kindje met beperking

Een kind verandert je leven, een kind met een beperking doet dat nog meer. Vicky Borret uit Ardooie, mama van de vierjarige Leonie bij wie autismespectrumstoornis en een ontwikkelingsachterstand werden vastgesteld, deelt sinds kort haar ervaringen en gedachten in een blog. “Om contact te maken met ouders in een gelijkaardige situatie. Maar ook om de buitenwereld te tonen hoe wij leven, met mooie én moeilijke momenten, en daar wat begrip voor te vragen.”

Simon Devriendt (31) en Vicky Borret (33) keken vier jaar geleden zorgeloos uit naar de geboorte van hun eerste kindje, tot een zware zwangerschapsvergiftiging na 25 weken de zwangerschap en het leven van de baby bedreigde. Er werd longrijping toegediend om de baby bij een vroeggeboorte een kans op overleven te geven. Moeder en kind hielden het nog enkele weken vol, maar toen werd Leonie geboren op 28 mei 2021: 29 weken jong, 860 gram licht… maar levensvatbaar.

Het gezin, dat in Ardooie woont, haalde opgelucht adem. “Ze werd van bij het begin nauw opgevolgd; eerst halfjaarlijks, daarna jaarlijks werd ze getest door een team van de afdeling neonatologie van AZ Sint-Jan in Brugge. En aanvankelijk leek alles in orde. Ze dronk weliswaar niet veel, maar zo zijn er wel meer kinderen”, kijkt Vicky terug. Op haar tweede werd Leonie onderzocht door een psycholoog die voor het eerst de term ‘autisme’ liet vallen. “Maar zekerheid kregen we niet meteen, uitleg evenmin, en voor ons stortte de wereld in. Leonie bleek weliswaar moeilijk te praten en maakte ook weinig oogcontact. Toch hadden we er geen idee van dat dat mogelijk op een autismespectrumstoornis kon wijzen.”

Zelf zoeken

Uiteindelijk werd de diagnose ook gesteld, en sindsdien zitten Vicky en Simon naar eigen zeggen op een rollercoaster die nooit meer zal stoppen. “Ik zocht alle informatie op die ik kon vinden, belde mensen op die ervaring hebben met kinderen met een beperking, informeerde in centra waar ze eventueel kon begeleid worden.”

Vicky en dochtertje Leonie: “Ik wil graag delen wat leven met een kind met een beperking echt inhoudt, en verbinding zoeken met anderen in een gelijkaardige situatie.” © Visions by Melissa

Maar Vicky ondervond meteen ook de obstakels waarmee ouders van een kind met een beperking botsen. “Het is heel moeilijk om de júiste hulpverlening te vinden, mee doordat autismespectrumstoornis heel diverse vormen aanneemt. “Wij kunnen eigenlijk nog van geluk spreken”, weet ze. “Door de vroege diagnose kon ik Leonie al snel op de overal aanwezige wachtlijsten te zetten. Daardoor kon ze na een jaar terecht in het Centrum voor Ambulante Revalidatie in Roeselare. Maar velen, bij wie de diagnose pas later wordt gesteld, wachten jaren op een gepaste begeleiding. En die jaren zijn kostbaar: hoe vroeger ondersteund, hoe beter de resultaten kunnen zijn.”

“Ik deel de mooie, maar ook de moeilijke momenten”

Ook financieel weegt de zorg over Leonie door. “We werken allebei en denken goed na over onze uitgaven zodat het financieel mogelijk is om haar optimaal te begeleiden. Logopedie en kinesitherapie helpen Leonie duidelijk, maar worden ook pas quasi volledig terugbetaald sinds ze in een revalidatiecentrum terecht kon. We moeten telkens opnieuw opkomen voor waar we recht op hebben. En ook hier geldt weer: niet iedereen is even mondig als wij, kan rekenen op de steun van grootouders, heeft flexibele werkgevers of heeft de nodige financiële draagkracht om zijn of haar kind optimaal te helpen.”

Leonies beperking heeft tenslotte niet in het minst een impact op het dagelijkse leven van het gezin. Vicky en Simon werken nu allebei deeltijds, om haar de nodige zorg te kunnen geven. “Ze heeft zo veel mogelijk structuur nodig, anders wordt ze moeilijk handelbaar”, schetst Vicky. “Ze blijkt wel vrij veel te begrijpen, maar praten gaat erg moeizaam.” Het vergt bergen energie, maar beperkt ook hun sociaal leven: “Haar ergens mee naartoe nemen, is moeilijk. Want dan zijn we zelf geen moment ontspannen.”

Uniek meisje

Het doet allemaal niets af van de liefde die Leonie van haar ouders krijgt. “Ze is ons unieke meisje, een vrolijk kind ook”, benadrukt Vicky. “Maar ik wil niet doen alsof het gemakkelijk is, want dat is het niet.” Om dat duidelijk te maken, startte ze onlangs een blog op, @uniek–met–autisme. “Daarop post ik onze ervaringen: de mooie maar ook de moeilijke momenten. Omdat het me deugd doet, maar ook omdat ik graag ouders in gelijkaardige situaties wil helpen, met tips over hoe wij iets aanpakken of opgelost hebben. En dat slaat aan, ik krijg veel reacties. Er zijn steeds meer mensen die zich in ons verhaal herkennen, en we voelen ons ook nauw verbonden door wat we ervaren.”

Bovendien vinden ook buitenstaanders de weg naar Vicky’s blog: “Heel wat mensen lieten al weten dat ze geen idee hadden van wat er allemaal bij komt kijken, en ze nu beter begrijpen waarom we soms een afspraak afzeggen bijvoorbeeld.”