“Ik wil Billy een normaal en volwaardig leven geven”: steunactie voor operatie van chihuahua met aangeboren waterhoofdje

Nathalie Hindryckx (47) was overgelukkig toen ze in april 2023 haar chihuahuapup Billy in haar armen sloot, maar het geluk was van korte duur. Het hondje blijkt een waterhoofdje te hebben en ondergaat vandaag, donderdag, een operatie. Om de kosten daarvan te betalen, is Nathalie met een steunactie gestart.

Nathalie vertelt: “Hij was toen acht weken oud en woog 600 gram. Helaas zag ik na enkele dagen dat de pup moeilijk at. Omdat hij zo klein en fragiel was werd hij op mijn aandringen en dat van de dierenarts voor 17 dagen terug naar de fokster en de moeder gebracht. Het ging de verkeerde kant uit, de pup werd zwakker, gaf over en vermagerde. De fokster lachte alles weg en gaf mij te verstaan dat deze pup een achterkomertje was en meer tijd nodig had. Ik ben onmiddellijk mijn pup bij die fokster terug gaan ophalen.”

In de dierenkliniek Anicura in Oudenburg aangekomen, werd Billy onmiddellijk gehospitaliseerd. Hij vertoonde ook hypoglycemie, de medische term voor suikertekort. Er werden verdere onderzoeken gedaan en daar zagen ze dat hij te veel hersenvocht had en dat de hersenventrikels te groot waren. Hij heeft dus een hogegradatie waterhoofdje. Er werd onmiddellijk met medicatie gestart en een infuus aangelegd. Drie dagen later mocht hij de dierenkliniek verlaten. Een operatie was toen een mogelijkheid, maar in overleg met de dierenartsen werd toen besloten dat niet te doen aangezien Billy nog geen symptomen had en ook pijnvrij was. De medicatie sloeg aan en alles verliep goed.

Epilepsieaanval

“Aanvankelijk verbeterde Billy met de medicatie, maar op 21 januari kreeg hij plotseling een zware epilepsieaanval, waarna hij met spoed naar de AniCura Dierenkliniek Causus in Oudenburg werd gebracht. De onderzoeken wezen uit dat de medicatie na bijna twee jaar niet langer volstond, de verhouding tussen hersenvocht en hersenweefsel was zorgwekkend veranderd en de druk nam toe”, vervolgt ze.

Dierenarts Koen Vandendriessche, die eerder al succesvol shuntoperaties uitvoerde bij soortgelijke gevallen, legt uit: “De ingreep, die zal uitgevoerd worden op 13 februari, bestaat uit het plaatsen van een afvoerbuisje in de hersenen dat het vocht vanuit de hersenventrikels afvoert tot in de buik. Daardoor kan overtollig hersenvocht afvloeien en ontstaat er geen gevaarlijke overdruk meer. De schedel van Billy is te broos en te dun dus er komt ook een 3D-plaatje in titanium in, die de schedel en het buisje op zijn plaats moet houden.”

Nathalie, die als alleenstaande op financiële steun van dierenvrienden rekent, benadrukt: “Billy heeft zoveel levenslust en wilskracht getoond. Ik wil hem een normaal en volwaardig leven geven, maar zonder hulp is dat niet mogelijk. Ik ben alvast mijn beste vriendin Nalina Lonchay dankbaar want ze komt twee keer per dag langs om me te helpen bij het toedienen van Billy’s medicatie. Zonder haar hulp en steun had ik dit niet gekund. Nu is het kwestie van geld te verzamelen. Er kan geen tussenkomst verkregen worden van een dierenverzekering want geen enkele verzekeraar wil Billy verzekeren vanwege zijn aangeboren afwijking.”

Steunactie

De totale kosten van de operatie – inclusief twee scans, nazorg en medicatie – bedragen ongeveer 5.000 euro. Nathalie doet een oproep aan iedereen om haar in deze moeilijke tijden te steunen. Een bijdrage, hoe klein ook, kan gestort worden op BE04 3800 0587 4231 met vermelding ‘steun operatie Billy’ of via de link KW.be/billy. Er is ook een facebookpagina Steungroep operatie Billy met waterhoofdje waarop het verdere verloop kan gevolgd worden. Nathalie diende klacht in tegen de fokster met de hulp van een pro-Deoadvocaat. Er werd tot op heden nog niets ondernomen door het parket.