“Ik weet heel goed welke artikels zullen scoren”: Lieve van Meense Blauw Zwart Shop is trots op Club Brugge

Ondertussen is er al 21 jaar een Blauw Zwart Shop in het Meense. Lieve Vanmoerkerke (61) is een kapster die van de ene dag op de andere de verdeelster werd van Club Brugge-items in Zuid-West-Vlaanderen. Zelf is ze er doorheen de jaren Club-fan door geworden. Met een tweede plek in de competitie en een Europese overwintering in de Champions League is het zeker opnieuw een topseizoen aan het worden voor de West-Vlaamse club, en dat ziet Lieve graag gebeuren.

Hoe komt het dat er een officiële Club Brugge-shop is gekomen in Menen jaren geleden?

“Ik doe het nu al 21 jaar. Ik had toen al lang mijn kapsalon hier in de Bruggestraat. Dat was altijd in combinatie met verkoop. Een gegeven moment kwam er hier een vertegenwoordiger van Club Brugge binnen en die vroeg of ik geen Club Brugge-items wilde verkopen, want ze zochten nog iemand om dat te doen in de streek. Ik twijfelde niet en begon ermee. Het is echt met een klein hoekje in mijn kapsalon begonnen, maar geleidelijk aan kwam er meer. Op een gegeven moment was de helft van de winkel al Club Brugge-gerelateerd. Ik ben dat voort blijven uitbouwen tot waar we vandaag de dag staan. “

“We zijn nog voor een deel een kapsalon, maar de focus ligt op retail. Het is trouwens niet enkel Club Brugge wat we verkopen, hoor. Op dit moment is Camiel (van Ketnet, red.) bijvoorbeeld in. In het voorjaar zal ik dan weer spullen van #LikeMe verkopen, ook van Ketnet. Pokémon-kaarten zijn natuurlijk ook een hype, wat we blijven doen. Het grootste deel, ik schat zo’n tachtig procent, blijven wel Club Brugge-items. De officiële Club Brugge-shop uit Brugge levert hier ongeveer twee tot drie keer per week nieuwe items.”

Je verkoopt dus een beetje van alles. Hoe zijn de Pokémon-kaarten er bijvoorbeeld bijgekomen? Op dit moment is de hype bijna even groot als de piek in de coronacrisis.

“Toen mijn zoon, die dit jaar 30 wordt, in het eerste leerjaar zat, mocht hij een cadeau kiezen omdat hij een goed rapport had. Hij was zot van Pokémon-kaarten als jonge gast. In diezelfde periode geraakte ik aan de praat met mensen aan een standje van Pokémon op een beurs. Op die manier ben ik er uiteindelijk zelf gaan verkopen. Ik heb het dus te danken aan mijn zoon, die toen zeven was. Ik doe dat dus ook al behoorlijk lang, eigenlijk even lang als de Blauw Zwart Shop zelf.”

“Als Club kampioen speelt, wordt het hier druk in de winkel!”

“Dat is eigenlijk ook wel een succes en dat komt vooral door mond-tot-mondreclame. 2025 wordt ook een boeiend jaar voor Pokémon-kaarten, want er is inderdaad weer een grote piek. In januari kwam de set Prismatic Evolutions uit, die overal meteen uitverkocht was. De leveranciers krijgen de producten momenteel zelfs amper nog tot in de winkels. In de rest van het jaar komen er nog vele gelijkaardige sets uit.”

Ben je altijd al kapster-winkelierster geweest?

“Het is altijd in combinatie geweest. In het begin was het een winkeltje met parfumerie, maar dat is dan op de schop gegaan voor de Club Brugge-items. Ik coiffeer nog altijd een beetje, maar het is eerder bijkomstig.”

Ben je zelf trouwens dan een Club Brugge-fan?

(glundert) “Tuurlijk! Ik heb vier zonen en een man die heel hard fan zijn. Ze kennen er echt alles van! De liefde voor Club is over de jaren heen wat moeten groeien, maar ik volg het wel echt. Ik ben geen voetbalfan en kijk dus enkel naar de matchen van Club Brugge. De punten van de grote concurrenten bekijk ik ook wel. Speelt Club Brugge dit jaar kampioen? Het is nog te vroeg, maar het zou heel leuk zijn. Ze staan er goed voor. Als ze kampioen spelen, wordt het hier ook heel druk in de winkel. Mijn man heeft twee jaarabonnementen voor de thuismatchen. Hij wisselt dan af tussen mij en onze zonen. Mijn zonen kunnen me ook de ins en outs van de clubs in Europa vertellen. Over de artikels zelf moeten ze me niet veel vertellen, want ik weet wel al wat er zal scoren na al die jaren.”

Wat scoort er dan meestal goed?

“Nu zijn het de mutsen en de sjaals, omdat het winter is uiteraard. Met Pasen denk ik dan voor binnenkort aan de paascadeaus. Het is echt periode-gebonden. We verkopen ook boekentassen en andere schoolartikels, dus dat is dan iets voor in het begin van het schooljaar. Soit, de klant is hier koning! We hebben ook een webshop. De onlineverkoop wordt alsmaar populairder. Elke maand zit ik rond de 60 pakjes. Ik doe dat allemaal alleen, eigenlijk doe ik alles in de winkel alleen. En ik doe het graag.”

Ik hoef je dus niet te vragen of je denkt aan stoppen?

“Sowieso blijf ik nog voortgaan, maar als er een overnemer met een blauw-zwart hart is en genoeg kapitaal, dan zou ik het overwegen. Het zou dan wel iemand moeten zijn die van zaken kent en graag thuisblijft. Dat is nu eenmaal zelfstandige zijn.”